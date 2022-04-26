Російська влада розселяє українських полонених в колонії. У деяких з них навіть облаштовують окремі катівні.

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Що відомо про місця, у яких Росія тримає українських захисників

Окупанти звільнили слідчий ізолятор при виправній колонії по Тульській області (селище Комсомольський) для 100 українських військовополонених. ФСБ провела адміністрації детальний інструктаж. Окрім того, співробітники структури також розмістилися в установі для "роботи" з полоненими.

Також військовополонених ЗСУ утримують у колоніях ГУФСІН Росії у Ростовській області. Для цих цілей розселили відразу дві пенітенціарні установи на півдні Росії – зараз це фактично концтабори для військовополонених, які наповнюються захопленими на полі бою українських солдатів.

Контролем за військовополоненими займаються співробітники ФСВП, ФСБ, Росгвардії та секретні агенти з-поміж засуджених-активістів, багатьох з яких етапували з катівень інших установ виконання покарань. Офіційного перепрофілювання в'язниць у табори для військовополонених, як цього вимагає міжнародне гуманітарне право, не було,

– повідомила Денісова.

Окрім цього, для утримання українських військовополонених Росія відвела "Вяземський концтабір" СІЗО-2 (у Вязьмі) УФСІН у Смоленській області. Його обладнують під проведення тортур та отримання інформації із військовополонених. Українців утримуватимуть і в Малій психіатричній лікарні при СІЗО – відомій за межами Росії катівні для "непокірних".

Також правозахисники повідомляють про розміщення українців в СІЗО-2 УФСІН по Брянській області (Новозибків), СІЗО-2 Таганрога та СІЗО Москви.

Це чергове порушення Женевської конвенції

Венедіктова наголосила, що розміщення українських військовополонених у Росії грубо суперечить статтям 22, 97 Женевської конвенції 1949 року про поводження з військовополоненими.

Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень Росією прав громадян України,

– заявила омбудсменка.

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