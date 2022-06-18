"Черные запорожцы" сбили вражеский Су-15

В Донецкой области воины 72 отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев" сбили вражеский штурмовик Су-25 из зенитно-ракетного комплекса "Игла". Впрочем, как оказалось чуть позже, пилот воздушного судна смог катапультироваться.

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А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ. имени Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться,

– говорится в сообщении.

По информации бригады, мужчина жив, имеет травмы из-за "мягкого" приземления. Ему оказали первую помощь. Теперь пилот вражеского СУ-2 в надежных и бережных руках Вооруженных сил Украины.

Живой трофей "Черных запорожцев": смотрите видео

В Луганской области сбили такой же летательный аппарат

Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации рассказал , что 18 июня ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 и в Луганской области. Кроме того, украинским защитникам удалось взять в плен нескольких российских кафиров.

Актуальные потери врага

Воины Вооруженных Сил Украины делают все, чтобы выбросить российского врага из нашей земли. Так, с 24 февраля ВСУ удалось уничтожить 31 500 российских захватчиков. Также ВСУ ликвидировали у врага многие техники:

танков – 1393 (+3) единицы,

боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц,

артиллерийских систем – 703 (+9) единиц,

РСЗО – 213 (+6) единиц,

средства ПВО – 96 (+0) единиц,

самолетов – 212 (+0) единиц,

вертолетов – 178 (+1) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),

крылатые ракеты – 125 (+0),

корабли /катера – 13 (+0) единиц,

автомобильная техника и автоцистерны – 2406 (+1) единиц,

специальная техника – 53 (+0).

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении. ВСУ продолжают отражать атаки и наступление врага.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

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