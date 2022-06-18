"Чорні запорожці" збили ворожий Су-15

На Донеччині воїни 72 окремої механізованої бригади імені "Чорних Запорожців" збили ворожий штурмовик Су-25 із зенітно-ракетного комплексу "Ігла". Втім, як виявилося трохи згодом, пілот повітряного судна зміг катапультуватися.

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А ось і пілот намалювався. Живий трофей 72-ї ОМБ. імені Чорних Запорожців. Наші військовики надали знімання пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією бригади, чоловік живий, має травми через "м'яке" приземлення. Йому надали першу допомогу. Тепер пілот ворожого СУ-2 в надійних та дбайливих руках Збройних Сил України.

Живий трофей "Чорних запорожців": дивіться відео

На Луганщині збили такий самий літальний апарат

Сергій Гайдай, очільник Луганської військової адміністрації розповів, що 18 червня ЗСУ збили ворожий літак Су-25 і на Луганщині. Крім того, українським захисникам вдалося взяти у полон декількох російських окупантів.

Актуальні втрати ворога

Воїни Збройних Сил України роблять все, аби викинути російського ворога з нашої землі. Так, з 24 лютого ЗСУ вдалось знищити 31 500 російських загарбників. Також ЗСУ ліквідували у ворога багато техніки:

танків – 1393 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин – 3429 (+13) одиниць,

артилерійських систем – 703 (+9) одиниць,

РСЗВ – 213 (+6) одиниць,

засоби ППО – 96 (+0) одиниць,

літаків – 212 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 178 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2406 (+1) одиниць,

спеціальна техніка – 53 (+0).

У Генеральному штабі Збройних Сил України підкреслили, що найбільших втрат росіяни зазнали на Слов'янському напрямку. ЗСУ продовжують відбивати атаки та наступ ворога.

Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.

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