Там местные жалуются на взрывы, российские телеграм-каналы пишут о прилете, передает 24 Канал. Отмечается, что на месте удара горят автомобили.

Смотрите также Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" возле Суджи, – WP

В Белгороде жалуются на прилет

Ориентировочно в 18:31 в Белгороде и районе, а также в Шебекино и городском округе появились первые сообщения о ракетной опасности. Вскоре местные начали публиковать кадры пожара и густого черного дыма в одном из районов города.

В Белгороде на месте прилета разгорелся пожар: смотрите видео

По предварительной информации, там в районе Мел горят автомобили, вероятно, на улице Макаренко. В частности, по словам очевидцев, ряд транспортных средств повреждены осколками.

Пожар в Белгороде: смотрите видео

По состоянию на данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие и погибшие в результате прилета. Никаких официальных комментариев со стороны местных властей пока также не было обнародовано.

Последствия прилета в Белгороде: смотрите видео

К слову, в Шебекино Белгородской области утром 31 июля загорелась многоэтажка. В частности, незадолго до того вечером изрядно досталось одному из местных предприятий.