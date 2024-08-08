Там місцеві бідкаються на вибухи, російські телеграм-канали пишуть про приліт, передає 24 Канал. Зазначається, що на місці удару палають автомобілі.

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У Бєлгороді скаржаться на приліт

Орієнтовно о 18:31 у Бєлгороді та районі, а також в Шебекіно та міському окрузі з'явилися перші повідомлення про ракетну небезпеку. Вже незабаром місцеві почали публікувати кадри пожежі та густого чорного диму в одному з районів міста.

У Бєлгороді на місці прильоту спалахнула пожежа: дивіться відео

За попередньою інформацією, там у районі Крейди горять автомобілі, ймовірно, на вулиці Макаренка. Зокрема, за словами очевидців, низка транспортних засобів пошкоджені осколками.

Пожежа у Бєлгороді: дивіться відео

Станом на зараз достеменно невідомо, чи є постраждалі та загиблі внаслідок прильоту. Жодних офіційних коментарів з боку місцевої влади поки також оприлюднено не було.

Наслідки прильоту у Бєлгороді: дивіться відео

До слова, у Шебекіно Бєлгородської області вранці 31 липня загорілася багатоповерхівка. Зокрема, незадовго до того ввечері добряче дісталося одному із місцевих підприємств.