Повідомляється, що там також є й інші руйнування. Зокрема, напередодні ввечері добряче дісталося одному із місцевих підприємств.

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Росіяни опублікували кадри з місця потужної пожежі

Частина Шебекіно залишилася без світла.

На опублікованих кадрах видно, як вогонь охопив дах багатоповерхівки.

У Шебекіно горить будинок: дивіться відео

Мешканці будинку метушаться, аби врятувати своє майно.

Стовп диму у Шебекіно видно здалека: дивіться відео

Наслідки обстрілу Шебекіно у Бєлгородській області, внаслідок якого спалахнув дах багатоквартирного будинку,

– пишуть у російських телеграм-каналах.

Щоправда, не уточнюють, що це – наслідки путінських обстрілів України. Втім, усім відомо, що Росія часто скидає бомби на свої ж міста.

Так, у червні у Шебекіно, ймовірно, впав російський КАБ. Через це там було зруйновано 10 приватних будинків. Згодом у місті невідомий боєприпас влучив у багатоквартирний будинок. Внаслідок цього обвалився під'їзд.

У Шебекіно горить багатоповерхівка / Фото з російських телеграм-каналів