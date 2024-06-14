Про це повідомили росЗМІ. Також ворожі пропагандисти пишуть, що "є постраждалі". Цікаво, що у будинок, міг влучити російський КАБ, передає 24 Канал.

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У Шебекіно снаряд влучив у будинок

Близько 15:30 окупанти заявили про нібито обстріл Шебекінського міського округу. Незабаром ворожі ЗМІ написали, що в Шебекіно при "прямому влученні невідомого боєприпасу по житловому будинку обвалився під'їзд".

У Шебекіно боєприпас влучив у будинок / фото з росЗМІ

У мережі вже оприлюднили фото та відео з місця подій. Губернатор Гладков заявив, що, за попередніми даними, нібито є троє постраждалих. Додав, що усі служби виїхали на місце.

Згодом пропагандисти написали, що тіла двох загиблих дістали з-під завалів під'їзду п'ятиповерхівки. Окрім того, зазначили, що під уламками "чути крики дітей". Ще двох жителів евакуювали автодрабинами з сусідніх квартир. Загалом 5 постраждалих.

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Зверніть увагу! Сьогодні російські загарбники вкотре били по Харкову. Вибухи у місті прогриміли близько 16 години. Окупанти атакували КАБами. До речі, моніторингові спільноти зазначають, що в будинок у Шебекіно могла влучити російська керована авіаційна бомба.

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