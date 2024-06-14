Про це повідомили росЗМІ. Також ворожі пропагандисти пишуть, що "є постраждалі". Цікаво, що у будинок, міг влучити російський КАБ, передає 24 Канал.
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У Шебекіно снаряд влучив у будинок
Близько 15:30 окупанти заявили про нібито обстріл Шебекінського міського округу. Незабаром ворожі ЗМІ написали, що в Шебекіно при "прямому влученні невідомого боєприпасу по житловому будинку обвалився під'їзд".
У Шебекіно боєприпас влучив у будинок / фото з росЗМІ
У мережі вже оприлюднили фото та відео з місця подій. Губернатор Гладков заявив, що, за попередніми даними, нібито є троє постраждалих. Додав, що усі служби виїхали на місце.
Згодом пропагандисти написали, що тіла двох загиблих дістали з-під завалів під'їзду п'ятиповерхівки. Окрім того, зазначили, що під уламками "чути крики дітей". Ще двох жителів евакуювали автодрабинами з сусідніх квартир. Загалом 5 постраждалих.
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Російські військові бомблять Бєлгородську область: коротко головне
- Лише за останні 4 місяці російські військові десятки разів "випадково" бомбардували Бєлгородську область та тимчасово окуповані території України. Зокрема, скинули щонайменше 93 авіабомб. Про це нещодавно повідомили ЗМІ з посиланням на джерела в екстрених службах Бєлгородської області.
- До речі, ввечері 13 червня у Шебекіно також пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що вибухнули боєприпаси системи "Сонцепьок".
- Зауважимо, що від початку повномасштабної війни бійці Путіна неодноразово бомбили свої ж території. Ворожі ФАБи дуже часто "падають" у Бєлгородській області. Зокрема, 13 травня в селищі Разумне впали дві російські авіабомби поруч з житловими будинками.