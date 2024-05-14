Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в ефірі телемарафону пояснив мотив ворога, передає 24 Канал.
Дивіться також Обвал будинку у Бєлгороді: росіяни заявили про 17 жертв
Головна задача ворога – змістити акцент уваги з власних дій, які призведи до обвалу будинку, на Україну. Безпосередньо, щоб росіяни не ставили запитань, і звісно, щоб додатково стимулювати російське населення мобілізовуватись на війну проти Україну,
– заявив Коваленко.
Наслідок наступу на Харківщину
Також в РНБО пояснили, що таким чином ворог намагається виправдати "незручності", які становить операція російських військ у прикордонні Харківської області безпосередньо для жителів Бєлгородщини.
"Росіяни втрачають власні будинки, за якими ховаються їх військові. Вони є законними цілями для ЗСУ. У жителів Бєлгорода можуть виникати питання, чому російська армія їх так підставляє. Але не було б наступу, будинок, імовірно, був би цілим", – наголосив очільник Центру.
За словами Коваленко, таким чином росіянам показують ситуацію з обвалом будинку у світлі "все ми робимо правильно. Не скигліть, терпіть".
Обвал будинку у Бєлгороді: головне
- 12 травня у Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку, внаслідок чого загинули 17 людей. Місцева влада звинуватила ЗСУ.
- Міністерство оборони країни-агресорки брехливо заявило, що багатоповерхівка у Бєлгороді нібито обвалилися через уламок збитої "української ракети "Точка-У".