Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире телемарафона объяснил мотив врага, передает 24 Канал.

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Главная задача врага – сместить акцент внимания с собственных действий, которые привели к обвалу дома, на Украину. Непосредственно, чтобы россияне не задавали вопросов, и конечно, чтобы дополнительно стимулировать российское население мобилизоваться на войну против Украины,

– заявил Коваленко.

Последствия наступления на Харьковскую область

Также в СНБО объяснили, что таким образом враг пытается оправдать "неудобства", которые составляет операция российских войск в приграничье Харьковской области непосредственно для жителей Белгородщины.

"Россияне теряют собственные дома, за которыми прячутся их военные. Они являются законными целями для ВСУ. У жителей Белгорода могут возникать вопросы, почему российская армия их так подставляет. Но не было бы наступления, дом, вероятно, был бы целым", – отметил глава Центра.

По словам Коваленко, таким образом россиянам показывают ситуацию с обвалом дома в свете "все мы делаем правильно. Не ныть, терпите".

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