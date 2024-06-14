Об этом сообщили росСМИ. Также вражеские пропагандисты пишут, что "есть пострадавшие". Интересно, что в дом мог попасть российский КАБ, передает 24 Канал.

Советуем прочитать Почему россияне взорвали дом в Белгороде: в СНБО расставили точки над "і"

В Шебекино снаряд попал в дом

Около 15:30 оккупанты заявили о якобы обстреле Шебекинского городского округа. Вскоре вражеские СМИ написали, что в Шебекино при "прямом попадании неизвестного боеприпаса по жилому дому обвалился подъезд".

В Шебекино боеприпас попал в дом / фото из росСМИ

В сети уже обнародовали фото и видео с места событий. Губернатор Гладков заявил, что, по предварительным данным, якобы есть трое пострадавших. Добавил, что все службы выехали на место.

Впоследствии пропагандисты написали, что тела двух погибших достали из-под завалов подъезда пятиэтажки. Кроме того, отметили, что под обломками "слышны крики детей". Еще двух жителей эвакуировали автолестницами из соседних квартир. Всего 5 пострадавших.

В Шебекино обвалился дом: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика, 18+)

Обратите внимание! Сегодня российские захватчики в очередной раз били по Харькову. Взрывы в городе прогремели около 16 часов. Оккупанты атаковали КАБами. Кстати, мониторинговые сообщества отмечают, что в дом в Шебекино могла попасть российская управляемая авиационная бомба.

Российские военные бомбят Белгородскую область: коротко главное