"Черный день" для кандидатов в ССО: фото и видео сверхчеловеческих испытаний

Ночные подъемы и сверхчеловеческие физические нагрузки в режиме нон-стоп для рекрутов являются уже нормой. За время отбора в Силы специальных операций испытаний становится все больше, а кандидатов – все меньше.

На середине испытаний у солдат наступает, как говорят инструкторы, "черный день". Он означает полное истощение и пережить его могут только наиболее мотивированные.

Какие адские испытания ждут солдата ночью? Смотрите в предыдущем выпуске программы Рекрут.UA. SOF

Рекруты восемь часов выполняли адские физические нагрузки. К примеру, упражнение с 200-килограммовым бревном, которым проверяли силу командного духа. Если же кандидаты четко не рассчитывали свои силы, то нагрузки имели фатальные последствия.



Испытание с бревном



Упражнение проверяет силу командного духа

Несмотря на сложность испытаний, выбыло не так много человек. Однако, каждая последующая потеря чувствовалась особенно остро.



"Черный день" испытаний преодолели не все солдаты

"Здесь за три дня проживания с компанией они становятся тебе семьей. Проблемы, за которые мы потом отвечаем вместе, все это сильно сплачивает. Здесь нет плохих, хороших, здесь есть "мы не досмотрели за тобой", "мы за тебя отвечаем", – сказал Q-курса Юрий.

Что такое нормативы НАТО в отборе в ряды ССО Украины? Смотрите в выпуске программы Рекрут.UA. SOF

После "черного дня" рекрутов ждало новое испытание – первые так называемые "индивидуальные азимуты". Кандидатам дают четыре часа, чтобы самостоятельно найти в лесу необходимые точки.

Какова суть индивидуальных азимутов? Чтобы ходить по азимуту, солдатам надо проложить на карте маршрут с точки нахождения до точки назначения. Они должны вычислить расстояние и азимут, то есть угол относительно направления на север, по которому они и должны двигаться на местности. По меньшей мере каждые сто метров следует брать новый ориентир, чтобы не сбиться с маршрута.



Схема для испытания азимут

Труднее всего это делать в лесу, когда начинает темнеть и наступает полная темнота.