"Вообще нет энергии": какие адские испытания ждут солдата ночью

Ночной марш-бросок – это экстремальное испытание для кандидатов в Силы специальных операций. Задача рекрутов – преодолеть пешком длинный маршрут с различными препятствиями.

Рекрутов в течение маршрута сопровождали так называемые "багги" (транспортные средства с большими колесами и широкими шинами, – 24 канал). Свет их фар – единственный ориентир для кандидатов Q-курса. Курсантам неизвестны ни дистанция, ни маршрут, ни время, за которое они должны пройти путь.

Как сдают нормативы НАТО кандидаты в ССО Украины? Смотрите в предыдущем выпуске программы Рекрут.UA. SOF

Через каждые 3-4 километра размещены точки с инструктором, который и указывал дальнейшее направление. На середине маршрута кандидаты получали медицинскую помощь и пополнили запасы воды.



Маршрут, который должны преодолеть кандидаты в ССО

Однако немало новобранцев выбыли еще до середины маршрута. Всех, кто сдался на этом этапе отбора, забирал грузовик.

Во-первых, столько я еще не ходил. Во-вторых, надо иметь очень хороший рюкзак и хорошую обувь. Потому что спине и ногам будет просто конец,

– сказал военный журналист Алексей Чубашев.

Кандидатам приходилось идти как по населенным пунктам, так и по бездорожью. Уже на финише инструкторы взвешивали рюкзаки тех, кто дошел до конца. Вес каждого должен был быть не меньше 20 килограммов.



Рекрутов сопровождали так называемые "багги"

Первыми маршрут завершили действующие ССО.Такие марши для них не проблема. Собраться за считанные минуты и срочно выдвинуться в заданный квадрат – привычная работа украинской Силы специальных операций. Так, например, 21 июля 2014 военные молниеносно освободили от пророссийских боевиков город Торец.

Как вступить в Силы специальных операций? Смотрите в выпуске программы Рекрут.UA. SOF

Украинские спецназовцы восемь часов сдерживали наступление врага. Чтобы их выбить, сепаратисты бросили немалый ресурс – 200 вооруженных пехотинцев, два танка и бронетехнику. Тогда украинские военные продемонстрировали врагу, что означает преимущество качества над количеством.

В пути провели больше четырех часов. Это без остановки, без съема снаряжения. Помогала идти песенка,

– поделился впечатлениями от испытания Чубашев.

"На последних километрах уже ни песенка не помогает, ничего не помогает. Хуже всего, что последние 2-3 километра был песок, когда у тебя вообще нет энергии", – сказал кандидат в ССО.



Для преодоления маршрута рекруту понадобилось четыре часа

Последний кандидат в ССО пришел аж под утро. Он был полностью истощен и уже вряд ли успеет поспать.

Какие еще адские испытания прошли кандидаты в Силы специальных операций – смотрите в программе.