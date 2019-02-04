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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      "Взагалі нема енергії": які пекельні випробування чекають на солдата вночі

      Рекрут.UA. SOF 42 Читать новость на русском

      Нічний марш-кидок – це екстремальне випробування для кандидатів до Сил спеціальних операцій. Завдання рекрутів – подолати пішки довгий маршрут з різноманітними перешкодами.

      Рекрутів впродовж маршруту супроводжували так звані "баґґі" (транспортні засоби з великими колесами та широкими шинами, – 24 канал). Світло їхніх фар – єдиний орієнтир для кандидатів Q-курсу. Курсантам невідомі ні дистанція, ні маршрут, ні час, за який вони мають пройти шлях.

      Як здають нормативи НАТО кандидати до ССО України? Дивіться у попередньому випуску програми Рекрут.UA. SOF

      Через кожні 3-4 кілометри розміщені точки з інструктором, який і вказував подальший напрямок. На середині маршруту кандидати отримували медичну допомогу та поповнили запаси води.

      сили спеціальних операцій
      Маршрут, який мали подолати кандидати до ССО

      Однак чимало новобранців вибули ще до середини маршруту. Усіх, хто здався на цьому етапі відбору, забирала вантажівка.

      По-перше, стільки я ще не ходив. По-друге, треба мати дуже хороший рюкзак та дуже хороше взуття. Бо спині та ногам буде просто кінець,
      – сказав військовий журналіст Олексій Чубашев.

      Кандидатам доводилось йти як населеними пунктами, так і по бездоріжжю. Вже на фініші інструктори зважували рюкзаки тих, хто дійшов до кінця. Вага кожного мала бути не меншою за 20 кілограмів.

      ССО
      Рекрутів супроводжували так звані "баґґі"

      Першими маршрут завершили бійці ССО. Такі марші для них не проблема. Зібратися за лічені хвилини й терміново висунутися в заданий квадрат – звична робота українських Сил спеціальних операцій. Так, наприклад, 21 липня 2014 військові блискавично звільнили від проросійських бойовиків місто Торець.

      Як вступити до Сил спеціальних операцій? Дивіться у випуску програми Рекрут.UA. SOF

      Українські спецпризначенці вісім годин стримували наступ ворога. Аби їх вибити, сепаратисти кинули чималий ресурс – 200 озброєних піхотинців, два танки та бронетехніку. Тоді українські військові продемонстрували ворогу, що означає перевага якості над кількістю.

      В дорозі провели понад чотири години. Це без зупинки, без знімання спорядження. Допомагала йти пісенька, 
      – поділився враженнями від випробування Чубашев.

      "На останніх кілометрах вже ні пісенька не допомагає, нічого не допомагає. Найгірше, що останні 2-3 кілометри був пісок, коли тебе взагалі нема енергії", – сказав кандидат до ССО.

      ссо
      Для подолання маршруту рекруту знадобилось чотири години

      Останній кандидат в ССО прийшов аж під ранок. Він був повністю виснажений і вже навряд встигне поспати.

      Які ще пекельні випробування пройшли кандидати до Сил спеціальних операцій – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Збройні сили України Війна Зброя Рекрут.UA. SOF
      Джерело: 24 канал
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