16:33
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Програми Рекрут.UA. SOF
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      "Чорний день" для кандидатів до ССО: фото та відео надлюдських випробувань

      Рекрут.UA. SOF 482 Читать новость на русском

      Нічні підйоми та надлюдські фізичні навантаження в режимі нон-стоп для рекрутів є вже нормою. За час відбору до Сил спеціальних операцій випробувань стає все більше, а кандидатів – все менше.

      На середині випробувань у солдатів настає, як кажуть інструктори, "чорний день". Він означає повне виснаження та пережити його можуть лише найвмотивованіші.

      Які пекельні випробування чекають на солдата вночі? Дивіться у попередньому випуску програми Рекрут.UA. SOF

      Рекрути вісім годин виконували пекельні фізичні навантаження. До прикладу, вправа з 200-кілограмовою колодою, якою перевіряли силу командного духу. Якщо ж кандидати чітко не розраховували свої сили, то навантаження мали фатальні наслідки.

      рекрут
      Випробування з колодою 

      рекрут
      Вправа перевіряє силу командного духу

      Не зважаючи на складність випробувань, вибуло не так багато осіб. Однак, кожна наступна втрата відчувалась особливо гостро.

      рекрут
      "Чорний день" випробувань подолали не всі солдати 

      Тут за три дні проживання з компанією, вони стають тобі сім'єю. Проблеми, за які ми потім відповідаємо разом, це все сильно згуртовує. Тут немає поганих, хороших, тут є "ми не догледіли за тобою", "ми за тебе відповідаємо", – сказав Q-курсу Юрій.

      Що таке нормативи НАТО у відборі до лав ССО України? Дивіться у випуску програми Рекрут.UA. SOF

      Після "чорного дня" на рекрутів чекало нове випробування – перші так звані "індивідуальні азимути". Кандидатам дають чотири години, аби самотужки знайти в лісі необхідні точки.

      Яка суть індивідуальних азимутів? Аби ходити по азимуту, солдатам треба прокласти на карті маршрут з точки перебування до точки призначення. Вони мають вирахувати відстань і азимут, тобто кут відносно напрямку на північ, за яким вони і мають рухатись на місцевості. Щонайменше кожні сто метрів слід брати новий орієнтир, аби не збитися з маршруту.

      рекрут
      Схема для випробування азимут

      Найважче це робити у лісі, коли починає вечоріти та настає повна темрява.

      blog_ava
      Великдень в Україні 2019: дата і традиції
      сьогодні
      3900
      Теги: Новини України Рекрут.UA. SOF Збройні сили України Війна Зброя
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      сьогодні , 16:30 Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      Сергій Лещенко 21
      18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      сьогодні , 16:30 18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      Артем Овдієнко 20
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні , 16:28 Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      3545
      На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      сьогодні , 15:56 На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      250
      Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      сьогодні , 16:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      Юлія Михайлова 402
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук