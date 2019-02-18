"Чорний день" для кандидатів до ССО: фото та відео надлюдських випробувань

Нічні підйоми та надлюдські фізичні навантаження в режимі нон-стоп для рекрутів є вже нормою. За час відбору до Сил спеціальних операцій випробувань стає все більше, а кандидатів – все менше.

На середині випробувань у солдатів настає, як кажуть інструктори, "чорний день". Він означає повне виснаження та пережити його можуть лише найвмотивованіші.

Які пекельні випробування чекають на солдата вночі? Дивіться у попередньому випуску програми Рекрут.UA. SOF

Рекрути вісім годин виконували пекельні фізичні навантаження. До прикладу, вправа з 200-кілограмовою колодою, якою перевіряли силу командного духу. Якщо ж кандидати чітко не розраховували свої сили, то навантаження мали фатальні наслідки.



Випробування з колодою



Вправа перевіряє силу командного духу

Не зважаючи на складність випробувань, вибуло не так багато осіб. Однак, кожна наступна втрата відчувалась особливо гостро.



"Чорний день" випробувань подолали не всі солдати

Тут за три дні проживання з компанією, вони стають тобі сім'єю. Проблеми, за які ми потім відповідаємо разом, це все сильно згуртовує. Тут немає поганих, хороших, тут є "ми не догледіли за тобою", "ми за тебе відповідаємо", – сказав Q-курсу Юрій.

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Після "чорного дня" на рекрутів чекало нове випробування – перші так звані "індивідуальні азимути". Кандидатам дають чотири години, аби самотужки знайти в лісі необхідні точки.

Яка суть індивідуальних азимутів? Аби ходити по азимуту, солдатам треба прокласти на карті маршрут з точки перебування до точки призначення. Вони мають вирахувати відстань і азимут, тобто кут відносно напрямку на північ, за яким вони і мають рухатись на місцевості. Щонайменше кожні сто метрів слід брати новий орієнтир, аби не збитися з маршруту.



Схема для випробування азимут

Найважче це робити у лісі, коли починає вечоріти та настає повна темрява.