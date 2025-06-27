"Очень нравится, что в деле фигурирует книга Скороводы": Чернышов отбросил все обвинения

27 июня Алексей Чернышов прибыл в Высший антикоррупционный суд, где ему должны избрать меру пресечения. Ранее вице-премьеру сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в крупном размере.

САП и НАБУ обратились в ВАКС с ходатайством о применении к Чернышеву меры пресечения в виде залога в размере 120 миллионов гривен, а также об отстранении вице-премьер-министра Украины от должности, передает 24 Канал.

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Чернышов не согласен с подозрением

Во время выступления в ВАКС чиновник заявил, что не согласен с подозрением в свою сторону. Министр считает, что на это нет объективных оснований. Он отметил, что событиям, о которых говорят, более трех лет и за это время его ни разу не приглашали к процессуальным действиям. О том, что он фигурирует в деле, Чернышов узнал исключительно из СМИ.

Министр отметил, что обвинения против него состоят из трех частей:

Земля:

Суть обвинения заключается в том, что якобы Минрегион и государственное предприятие куда-то передали земельный участок и потеряли. Хочу отметить, что Минрегион сначала вернул земельный участок в государственную собственность. Это земельный участок, который годами застраивался. Вместо того, чтобы его окончательно потерять, Минрегион вернул его и, очевидно, что должен был передать государственному предприятию, которое было определено. Это было "Укркоммунобслуживание". После того, как участок был передан, госпредприятие выступило с некоторыми предложениями к министерству о заключении инвестиционного договора, в соответствии с которым должны были быть построены квартиры,

– заявил Чернышов.

Часть из этих квартир – 120 – должны были быть переданы в государственную собственность для дальнейшей поддержки людей, в частности ВПЛ. Чернышов подписал приказ, согласна которому была создана рабочая группа для рассмотрения обращения "Укркоммунобслуживания". Министр заверил, что не задерживал подписания приказа.

Он отметил, что участок не был потерян государством. Его владельцем, согласно заключенному "Укркоммунобслуживанием" договору, оставалось государство. А застройщик – инвестор – должен был построить соответствующее количество жилья и передать частично его государству.

Скидки на инвестиционные договоры для определенных физических лиц

Я никаких скидок не получал и не планирую получать. Эти квартиры, эти инвестиционные договоры меня лично не интересуют...Никакой выгоды я с них не имел. Когда сторона обвинения заявляет, что министр получил какие-то скидки на третьих лиц и контролирует эти объекты, это не соответствует действительности. Я даже не знаю, где они расположены,

– подчеркнул министр.

Книга:

Безусловно, мне очень нравится, что в этом случае фигурирует книга выдающегося украинского философа Григория Сковороды,

– сказал чиновник.

Чернышов говорит, что мог получить несколько книг разного характера на день рождения. Откуда взялась книга Сковороды, он не знает. Министр не получал ее конкретно от кого-то. Это лишь один том четырехтомника. Как подарок он не имеет никакой пользы, потому что это просто один раздел одного собрания.

"Книга – не подарок"

Защита Чернышова говорит, что мол, никаких доказательств против министра, которые бы доказывали его причастность к этому делу, нет. Поэтому просят отказать в избрании любой меры пресечения вообще.

Адвокат, в частности, отверг обвинения Чернышова во взяточничестве. Что касается книги, которую он получил, то защитник чиновника отметил, что это "только культурный презент", а не взятка. По его словам, она не связана со служебными полномочиями, ее стоимость неизвестна, и нет доказательств, что за нее что-то требовалось. Поэтому обвинения – безосновательны.