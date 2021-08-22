"Червона рута", День вышиванки и "Бандерштат": новые традиции независимой Украины

В жизни каждого народа с годами появляются свои традиции. Новейшая история Украины не стала исключением. За 30 лет независимости у украинцев появились новые уникальные обычаи. Предлагаем вашему вниманию самые яркие из них.

Большинство новых традиций украинцев появились или приобрели популярность во времена важнейших моментов истории – Оранжевой революции или революции Достоинства.

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"Слава Украине"

Сегодня это приветствие уже является привычным и традиционным для нас, однако еще в 2004 году оно не было таким популярным. Когда Виктор Ющенко на Майдане произносил свои речи и завершал их лозунгом "Слава Украине", то почти никто не знал, как на него ответить.

Исторический экскурс

Появилось оно как минимум еще в XIX века, о чем свидетельствует поэзия Шевченко:

От де люди наша слава,

Слава України.

(Вот где люди наша слава,

Слава Украине).

Использовать в качестве приветствия его начали еще во времена Украинской революции в 1917 – 1921 годов. В частности в Холодноярской республике. Позже об этом в документальном романе "Холодный Яр" написал один из тех, кто воевал за республику – Юрий Горлис-Горский.

В такой форме, в которой мы используем его сегодня, приветствие появилось в УПА и среди ОУН(б). Там здоровались "Слава Украине – Героям Слава". Советская власть, конечно же, запретила это приветствие.

Во времена перестройки и провозглашения независимости обычно звучала только первая часть приветствия – "Слава Украине". Однако с началом Революции Достоинства украинцы вспомнили полное приветствие.

Лозунг в наши дни

Сейчас трудно найти человека, который бы не знал нашего национального лозунга. Его слышит и знает каждый. Даже наши враги, которые называют его "бандеровским заклинанием".

В 2021 году Россия требовала запретить использование лозунга "Слава Украине" на форме украинской сборной по футболу, однако не получилось. Хотя из-за жалоб Москвы пришлось убрать "Героям слава", которое было на внутренней стороне футболки.

Также "Слава Украине – Героям слава" является официальным приветствием в Вооруженных силах Украины. Им заменили советское приветствие "Здравия желаю".

Сейчас украинский национальный лозунг олицетворяет борьбу Украины за свободу, которая длится не 1 год, не 5 и не 30 – она длится веками.



"Слава Украине" на форме сборной Украины по футболу / Фото с фейсбука Андрея Павелко

День вышиванки

Абсолютно украинский праздник, целью которого является сохранение украинской самобытности и традиций.

История Дня вышиванки началась еще в 2006 году. Тогда студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила своим одногруппникам выбрать какой-то день и прийти всем в вышиванках.

С каждым годом акция становилась все более популярной, пока не превратилась в международный праздник. Теперь ежегодно украинцы и диаспора празднуют День вышиванки в третий четверг мая.

Приобщиться к празднику очень и очень просто – стоит просто надеть вышиванку и пойти в ней на работу или на учебу.



Празднование Дня вышиванки / Фото 24 канала

"Путин ху*ло"

После начала российской агрессии на Востоке Украины неприязнь украинцев к российскому президенту ожидаемо достигла апогея.

30 марта 2014 года на трибунах во время футбольного матча против "Шахтера" болельщики "Металлиста" впервые прокричали "Путин ху*ло". И эта кричалка быстро стала популярной. Даже несмотря на то, что она не является новой, но когда-то вместо Путина футбольные фанаты вспоминали Суркиса. Такой вариант долго не прожил, однако новая версия стала всемирно известной.

Ее распространяла украинская диаспора за рубежом, скандировала на разных событиях или акциях. От этой кричалки появилась аббревиатура ПТН ПНХ.

С использованием этого лозунга записали несколько песен. А кричалку о Путине публично выкрикивали даже украинские политики – в частности Олег Ляшко и Андрей Дещица.

Во время матча Украина – Северная Македония на Евро-2020 украинские болельщики снова выполнили свою уже любимую песню о российском президенте.

Этот момент во время игры транслировали и российские каналы. Несмотря на все попытки комментаторов, зрители имели возможность четко услышать, что на чемпионате скандируют об их президенте.

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Фестиваль "Бандерштат"

За 30 лет независимости Украины появилось много фестивалей, которые стали традиционными в некоторых городах или селах. Однако из всех выделяется фестиваль "Бандерштат", который появился в 2007 году.

Тогда музыкальный праздник прошел в честь 65-й годовщины создания УПА. С тех пор ежегодно 3 дня на Волыни проходит "фестиваль украинского духа". Так продолжается уже 15 лет.

Это делает волынский фестиваль одним из самых продолжительных ежегодных музыкальных праздников Украины.



Фестиваль "Бандерштад" / Фото с официального сайта фестиваля

"Червона рута"

Говорят, что песни, которую знают все, не существует. Но не в Украине. Каждый украинец от мала до велика знает как продолжить строки "Ти признайся мені…".

Эту песню Владимир Ивасюк написал еще в 1970 году, когда Украина находилась в составе СССР. С тех пор и по сей день она остается едва ли не самой популярной песней в истории Украины.

Кроме того, "Червона рута" в 2018 году стала официальным гимном украинской сборной по футболу.

Популярность произведения Ивасюка в течение более чем полувека не утихает, а наоборот только растет и продолжает объединять украинцев.

"Червона рута" в исполнении Зинкевича, Яремчука и Ивасюка: видео

На Рождество – во Львов

Во время новогодних праздников мы часто смотрим американские фильмы о праздновании Рождества на Западе, слышим о Берлинской рождественской ярмарке. В то же время в культурную столицу Украины – Львов – на зимние праздники съезжаются туристы не только из других городов, но и стран.

С каждым годом празднование Рождества во Львове становится все популярнее. Причин тому несколько.

Во-первых, Львов сохраняет древние обычаи и традиции. Львовяне и гости города смогут увидеть традиционные западноукраинские вертепы, послушать колядки и спеть их вместе с другими.

Во-вторых, уже в течение нескольких лет в городе Льва в праздничное время работают традиционные ярмарки. Центр заснеженного города охватывают ароматы глинтвейна и шум туристов.

Беречь нашу независимость

С каждым годом в Украине появляются все новые и новые традиции. Они гармонично сосуществуют со старыми обычаями. Новые украинские традиции объединяют нацию, которую пытаются разделить и покорить. Но мы – украинцы, мы – народ с большой и длинной историей, мы – самобытная и уникальная нация.

Нашим долгом является сохранение нашей культуры и нашей независимости.