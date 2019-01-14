Чешская авиакомпания возобновит рейсы в один из украинских городов

С мая авиакомпания Czech Airlines снова будет выполнять рейсы по маршруту Одесса – Прага. Летать в чешскую столицу можно будет до четырех раз в неделю

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Одесса".

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Там сообщают, что первый рейс из Праги в Одессу отправится 30 мая.

Он будет выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. С 17 июня в расписании появится субботний рейс, а с 1 июля – рейс, который будет выполняться по средам. Время вылета – 22:45 по местному времени,

– говорится в публикации.

Из Одессы самолет будет отправляться по вторникам и пятницам. Уже с 18 июня рейс будет осуществляться также в воскресенье, а со 2 июля – и каждый четверг. Время вылета – 05:00 по местному времени.

К слову, мальтийская авиакомпания Air Malta планирует увеличить количество прямых рейсов на летний период в Украину. В компании планируют ввести дополнительные рейсы уже с 26 апреля.