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      Чешская авиакомпания возобновит рейсы в один из украинских городов

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      Чешская авиакомпания возобновит рейсы в Одессу
      Чешская авиакомпания возобновит рейсы в Одессу / Фото из открытых источников

      С мая авиакомпания Czech Airlines снова будет выполнять рейсы по маршруту Одесса – Прага. Летать в чешскую столицу можно будет до четырех раз в неделю

      Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Одесса".

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      Там сообщают, что первый рейс из Праги в Одессу отправится 30 мая.

      Он будет выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. С 17 июня в расписании появится субботний рейс, а с 1 июля – рейс, который будет выполняться по средам. Время вылета – 22:45 по местному времени,
      – говорится в публикации.

      Из Одессы самолет будет отправляться по вторникам и пятницам. Уже с 18 июня рейс будет осуществляться также в воскресенье, а со 2 июля – и каждый четверг. Время вылета – 05:00 по местному времени.

      К слову, мальтийская авиакомпания Air Malta планирует увеличить количество прямых рейсов на летний период в Украину. В компании планируют ввести дополнительные рейсы уже с 26 апреля.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Чехия авиация
      Источник: 24 Канал
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