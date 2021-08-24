Чешские и словацкие города подняли украинские флаги ко Дню Независимости

В Чехии и Словакии присоединились к празднованию 30-летия Независимости Украины. В частности, в 6 чешских городах и по меньшей мере 1 словацком городе подняли украинские флаги.

В Посольстве Украины в Чехии сообщили, что 24 августа украинские флаги развеваются в 6 городах.

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Флаги Украины развеваются в Чехии на

мэрии Брно,

мэрии Пардубице,

областном совете Пардубицкого края,

областном совете Пльзенского края,

мэрии Либерца,

мэрия Мнелника,

мэрия Каданя.



Флаги Украины в Чехии / коллаж Посольства Украины

В Словакии тоже подняли украинский флаг

Кроме того, по информации Посольства Украины в Словакии, по крайней мере один город в этой стране также поднял украинский флаг. Сине-желтый стяг украшает мэрию города Прешов.

Первый секретарь посольства Украины в Словакии Андрей Варенков рассказал, что такое проявление солидарности совершили именно в городе, где проживает многочисленная украинская община. Он также поблагодарил городского главу Прешова Андреи Тручановой за стабильную поддержку Украины.



Украинский флаг на мэрии Прешева / Фото Посольства Украины в Словакии

Текст публикации Посольства Украины в Словакии:

По случаю 30-й годовщины Независимости поздравления Украине прислали руководители разных стран мира, дипломаты и министры . Поздравительные слова поступили от государственного секретаря США Энтони Блинкена, президента Европейского совета Шарля Мишеля, посла Евросоюза Матти Маасикаса, министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса, главы этой страны в 2009 – 2019 годах дали Грибаускайте, лидера Грузии Саломе Зурабишвили, президентов Молдовы Майи Санду и других.

Сегодня, 24 августа в честь 30 годовщины Независимости Украины на мэрии в г. Прешов (Восточная часть Словакии) был поднят Флаг Украины. Приятно, что такое проявление солидарности осуществлено именно в городе, где проживает многочисленная украинская община. Выражаем искреннюю благодарность мэру г. Прешов Андреи Тручановой, за постоянную поддержку Украины.