Чешские и словацкие города подняли украинские флаги ко Дню Независимости
Источник:твитер Посольства Украины в Чехии
В Чехии и Словакии присоединились к празднованию 30-летия Независимости Украины. В частности, в 6 чешских городах и по меньшей мере 1 словацком городе подняли украинские флаги.
В Посольстве Украины в Чехии сообщили, что 24 августа украинские флаги развеваются в 6 городах.
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Флаги Украины развеваются в Чехии на
- мэрии Брно,
- мэрии Пардубице,
- областном совете Пардубицкого края,
- областном совете Пльзенского края,
- мэрии Либерца,
- мэрия Мнелника,
- мэрия Каданя.
Флаги Украины в Чехии / коллаж Посольства Украины
В Словакии тоже подняли украинский флаг
Кроме того, по информации Посольства Украины в Словакии, по крайней мере один город в этой стране также поднял украинский флаг. Сине-желтый стяг украшает мэрию города Прешов.
Первый секретарь посольства Украины в Словакии Андрей Варенков рассказал, что такое проявление солидарности совершили именно в городе, где проживает многочисленная украинская община. Он также поблагодарил городского главу Прешова Андреи Тручановой за стабильную поддержку Украины.
Украинский флаг на мэрии Прешева / Фото Посольства Украины в Словакии
Текст публикации Посольства Украины в Словакии:
Сегодня, 24 августа в честь 30 годовщины Независимости Украины на мэрии в г. Прешов (Восточная часть Словакии) был поднят Флаг Украины. Приятно, что такое проявление солидарности осуществлено именно в городе, где проживает многочисленная украинская община. Выражаем искреннюю благодарность мэру г. Прешов Андреи Тручановой, за постоянную поддержку Украины.