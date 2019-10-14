Чешский премьер с экономической миссией посетит Украину

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш планирует 18 ноября посетить Украину с официальным визитом. Решение о визите было принято после встречи главы чешского правительства с президентом Милошем Земаном.

Во встрече также участвовали советники президента по внешней политике, сообщает издание Česká televize.

Интересно: Заработки в Чехии и первая "девятка": отец Богдана рассказал о молодости сына

Среди вопросов, которые обсуждались во время встречи, также говорилось и об Украине. К слову, в Украину глава чешского правительства полетит с конкретной целью.

В Украине лечу с министром промышленности и торговли Карелом Гавличеком с экономической миссией. Украина, конечно, для нас очень важна,

– рассказал Бабиш.

Что известно о предварительной встрече Бабиша с Зеленским?

О планах встретиться с Владимиром Зеленским Андрей Бабиш заявлял еще в сентябре 2019 года. Встреча должна была состояться в рамках сессии ООН в Соединенных Штатах.

Впоследствии встреча двух политиков таки состоялась. Тогда собеседники выразили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между двумя странами. Зеленский пригласил главу правительства Чехии посетить Украину с визитом.