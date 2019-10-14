Чеський прем'єр з економічною місією відвідає Україну

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш планує 18 листопада відвідати Україну з офіційним візитом. Рішення про візит було ухвалене після зустрічі глави чеського уряду з президентом Мілошом Земаном.

У зустрічі також брали участь радники президента з закордонної політики, повідомляє видання Česká televize.

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Серед питань, які обговорювалися під час зустрічі, також мовилося і про Україну. До слова, в Україну голова чеського уряду полетить з конкретною метою.

В Україну лечу з міністром промисловості і торгівлі Карелом Гавлічеком з економічною місією. Україна, звісно, для нас є дуже важливою,

– розповів Бабіш.

Що відомо про попередню зустріч Бабіша з Зеленським?

Про плани зустрітися з Володимиром Зеленським Андрей Бабіш заявляв ще у вересні 2019 року. Зустріч мала відбутися у межах сесії ООН у Сполучених Штатах.

Згодом зустріч двох політиків таки відбулася. Тоді співрозмовники висловили обопільну зацікавленість в активізації політичного діалогу між двома країнами. Зеленський запросив главу уряду Чехії відвідати Україну з візитом.