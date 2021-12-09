Четкий сигнал США, – у Зеленского отреагировали на санкции против Тупицкого

США ввели санкции против отстраненного председателя Конституционного суда Александра Тупицкого. На это уже отреагировали в Офисе Президента.

Об этом высказался Андрей Ермак, глава Офиса Президента. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон передал Украине четкий сигнал.

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Показательный сигнал от США

У Зеленского подчеркнули, что американский президент положительно отреагировал на реформу судебной власти в Украине. Ермак отметил, что ранее США ввели ограничения против человека, который больше всего блокировал внедрение этих изменений. К тому же, делал это на высоком уровне Конституционного Суда. Очевидно, что говорится про Александра Тупицкого.

Я думаю, что это очень четкий и очень показательный сигнал, который мы сегодня получили,

– убежден глава ОП.

В этот же день, 9 декабря, американский Минфин ввел санкции против бывшего регионала Андрея Портнова. В подсанкционный перечень попал и его фонд.

Санкции против Тупицкого в США: что известно

О них 9 декабря сообщили в американском Госдепе. Под ограничения попал не только отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий, но и также его жена Ольга.

Супругов заподозрили в причастности к коррупционным схемам и взяточничеству. Всего в соответствующий "черный список" внесли 9 иностранцев-коррупционеров.

В американском ведомстве пояснили, что Тупицкий получил взятку в особо крупном размере во время своего пребывания на должности в КСУ.

Что известно про Тупицкого / Инфографика 24 канала