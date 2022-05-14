Четверка вернулась: главы посольств Британии, США, Германии и Франции встретились в Киеве
Источник:U.S. Embassy Kyiv
В Киеве прошла встреча руководителей дипломатических учреждений США, Великобритании, Франции и Германии.
Впервые с начала войны
В Посольстве США отметили, что это первая встреча коллег в Киеве с начала войны. Главы посольств пообещали плодотворно работать, чтобы помочь Украине выиграть войну, которую начала Россия.
Внимание Украина фактически выиграла битву за Харьков, россияне решили оставить позиции, – ISW
Четверка вернулась! Главы посольств Великобритании, США, Германии и Франции встретились в Киеве впервые с начала войны. Вместе с Украиной и ее поклонниками по всему миру, мы поможем Украине выиграть войну,
– говорится в сообщении.
Слева направо: посол Великобритании Мелинда Симмонс, Временный поверенный посольства США Кристина Квин, Посол Германии Анка Фельдгузен, заместитель Посла Франции Бруно Косанель.
Представители посольств встретились в Киеве / Фото посольство США.
Возвращение дипломатов в Киев – хороший знак
Так, о возвращении временно поверенной в делах США в Украину Кристины Квин стало известно 8 мая.
Напомним, еще в апреле около 20 посольств разных стран вернулись работать в Киев. В начале полномасштабной войны, которую развязала Россия, они приостанавливали свою деятельность или переезжали в другие города.
В настоящее время в столицу вернулись около 30 дипломатических представительств разных стран. В частности, возобновили работу после вынужденного перерыва дипломаты Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Нидерландов.
К слову, Евгений Сависько, эксперт общественного движения "Все вместе!", рассказал 24 каналу, что возвращение посольств в Киев свидетельствует о нескольких важных моментах.
- Прежде всего, это уверенность в победе Украины в войне с Россией.
- Второй – Киев становится достаточно безопасным городом, угрозы захвата нет.
- Третий – это жест поддержки украинского народа.
- Четвертое – желание укрепить свои позиции и получить новые в современной Украине.
Интересно – президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в Киеве: смотрите видео