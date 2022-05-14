Вперше з початку війни

У посольстві США зауважили, що це перша зустріч колег у Києві з початку повномасштабної війни. Дипломати пообіцяли плідно працювати, аби допомогти Україні виграти війну, яку почала Росія.

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Четвірка повернулась! Очільники посольств Великої Британії, США, Німеччини та Франції зустрілися в Києві вперше з початку війни. Разом з Україною та її прихильниками по всьому світу, ми допоможемо Україні виграти війну,

– йдеться у повідомленні.

Зліва направо: пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, тимчасово повірена посольства США Крістіна Квін, пані посол Німеччини Анка Фельдгузен, заступник посла Франції Бруно Косанель.



Представники посольств зустрілись у Києві / Фото посольство США

Повернення дипломатів до Києва – гарний знак

Так, про повернення тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін стало відомо 8 травня,

Нагадаємо, ще у квітні близько 20 посольств різних країн повернулися працювати до Києва. На початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, вони призупиняли свою діяльність чи переїздили в інші міста.

Станом на зараз до столиці повернулись близько 30 дипломатичних представництв різних країн. Зокрема, відновили роботу після вимушеної перерви дипломати Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Нідерландів.

До слова, Євген Савісько, експерт громадського руху "Всі разом!", розповів 24 каналу, що повернення посольств до Києва свідчить про кілька важливих моментів.

Передусім, це переконаність в перемозі України у війні з Росією.

Другий – Київ стає доволі безпечним містом, загрози захоплення немає.

Третій – це жест підтримки українського народу.

Четверте – бажання зміцнити свої позиції та здобути нові в сучасній Україні.

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