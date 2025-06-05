Об исчезновении двух воспитанников из дома семейного типа сообщила 46-летняя женщина. Впоследствии еще одна 50-летняя местная жительница заявила, что исчезли также ее две дочери. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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У детей могли разрядиться телефоны

Валентина и Руслана Жидик, Александр Харчевников и Сергей Семенов проживают в селе Островщина Лозовского района.

Их везде искали, и сейчас ищут, и проверяют все места, где они могут быть... Возможно, они отдельно друг от друга ушли, возможно вместе. Это еще неизвестно. На водоемах сегодня наводили порядок, как раз полиция опрашивала людей. Говорят, детей никаких здесь не было. Были взрослые, на машинах приезжали, рыбу ловили. В Острівщині нет больших водоемов, чтобы где-то дети могли утонуть – всюду мелко, по пупа,

– рассказал староста Островщинского округа Владимир Рекота Общественному.

Он предположил, что у пропавших детей могли разрядиться телефоны, поэтому родители не могут с ними связаться. Подростки ушли из дома вечером и до сих пор не пришли домой.

Пропавшие ребята имеют ментальные расстройства

"Ребята уже не первый раз убегают. Они имеют определенные ментальные нарушения, но когда с ними общаюсь, они добрые, вежливые. Они уже давненько в этой семье, уже не первый год. Ребята родом из Криштоповского старостинского округа – это тоже наша община. Там уже проверяли, туда ездила полиция. Там они не появлялись. Они могли куда-то поехать – до электрички у нас 6 километров", – рассказал Владимир Рекота.

Он добавил, что государство десятилетиями доверяет супругам, которые воспитывают ребят. Двое их бывших воспитанников воюют, другие – самостоятельно учатся, живут отдельно.

Они, видимо, лет 20 занимаются семьей, домом семейного типа. Они отбирают детей, родителей которых лишили родительских прав. Бывает, они берут двух братьев или двух сестричек. Они их воспитывают, чтобы те не попали в интернат. Кроме приемных детей у них, кажется, еще 4 – 5 своих,

– рассказал староста округа.

Он отметил, что дети помогают родителям, без присмотра никогда они не оставались.

"У них всех есть гаджеты, они ходят на занятия все время", – добавил мужчина.

Девушки никогда далеко не ходили без родителей

Что касается пропавших девушек, то они самые маленькие в семье. Старшие братья в Днепре, есть также сестра.

"Семья малообеспеченная: отец имеет инвалидность, мать тоже нигде не работает. Девочки живут с родителями, на занятия в школе они всегда ходят, хорошо занимаются. Они все время дома были, далеко они не ходили без родителей", – утверждает староста округа.

Он добавил, что Валентина Жидик недавно была у брата в Днепре.

Она закончила 9 классов и ездила к нему, немного жила там и вроде бы подыскивала себе, по ее словам, где будет учиться дальше. Возможно, она снова в Днепр поехала с сестрой. Возможно, они сели на электричку и уехали: электрички ходят туда из Лозовой, можно добраться. Родители как будто не могут дозвониться до этого же их сына, он может быть на работе, не могут с ним пообщаться,

– добавил Владимир Рекота.

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