Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное, которому об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

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На Харьковщине нашли пропавших детей

В понедельник, 2 июня, в Харьковской области нашли 3 детей, которые исчезли во время игры в прятки. По словам правоохранителей, "с ними все хорошо".

По данным пресс-службы полиции, детей нашли в поле между селами Бунаково и Беляевка Лозовского района.

Никаких событий криминального характера с ними не произошло,

– говорится в сообщении.

Так, 2 июня около 15 часов дня работники Лозовского районного отдела полиции нашли детей в поле.

"Они ходили гуляли. Ночью спали в теплице. Полицейские провели с малолетними профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем", – указали правоохранители.

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Напомним, что правоохранители сообщали о том, что разыскиваются трое малолетних жителей села Бунаково Лозовского района.

По данным работников правоохранительных органов, 1 июня около 17 часов вечера из дома семейного типа исчезло трое воспитанников, которые вместе с другими детьми пошли играть в прятки.