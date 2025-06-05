Про зникнення двох вихованців з будинку сімейного типу повідомила 46-річна жінка. Згодом ще одна 50-річна місцева мешканка заявила, що зникли також її дві доньки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Харківщини.

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У дітей могли розрядитися телефони

Валентина та Руслана Жидик, Олександр Харчевников та Сергій Семенов проживають у селі Острівщина Лозівського району.

Їх всюди шукали, і зараз шукають, і перевіряють усі місця, де вони можуть бути… Можливо, вони окремо одне від одного пішли, можливо разом. Це ще невідомо. На водоймах сьогодні наводили лад, якраз поліція опитувала людей. Кажуть, дітей ніяких тут не було. Були дорослі, на машинах приїжджали, рибу ловили. В Острівщині немає великих водойм, щоб десь діти могли втонути – усюди мілко, по пупа,

– розповів староста Острівщинського округу Володимир Рекота Суспільному.

Він припустив, що у зниклих дітей могли розрядитися телефони, тому батьки не можуть з ними зв'язатися. Підлітки пішли з дому увечері і досі не прийшли додому.

Зниклі хлопці мають ментальні розлади

"Хлопці вже не перший раз тікають. Вони мають певні ментальні порушення, але коли з ними спілкуюся, вони добрі, ввічливі. Вони вже давненько в цій родині, вже не перший рік. Хлопці родом з Криштопівського старостинського округу – це теж наша громада. Там вже перевіряли, туди їздила поліція. Там вони не з'являлися. Вони могли кудись поїхати – до електрички у нас 6 кілометрів", – розповів Володимир Рекота.

Він додав, що держава десятиліттями довіряє подружжю, які виховують хлопців. Двоє їхніх колишніх вихованців воюють, інші – самостійно навчаються, живуть окремо.

Вони, мабуть, років 20 займаються родиною, будинком сімейного типу. Вони відбирають дітей, батьків яких позбавили батьківських прав. Буває, вони беруть двох братів або двох сестричок. Вони їх виховують, щоб ті не потрапили в інтернат. Окрім прийомних дітей у них, здається, ще 4 – 5 своїх,

– розповів староста округу.

Він зауважив, що діти допомагають батькам, без догляду ніколи вони не залишалися.

"У них всіх є гаджети, вони ходять на заняття весь час", – додав чоловік.

Дівчата ніколи далеко не ходили без батьків

Що ж до зниклих дівчат, то вони найменші у сім'ї. Старші брати у Дніпрі, є також сестра.

"Родина малозабезпечена: батько має інвалідність, мати теж ніде не працює. Дівчатка живуть з батьками, на заняття у школі вони завжди ходять, добре займаються. Вони весь час вдома були, далеко вони не ходили без батьків", – стверджує староста округу.

Він додав, що Валентина Жидик нещодавно була у брата в Дніпрі.

Вона закінчила 9 класів і їздила до нього, трохи жила там і начебто підшукувала собі, за її словами, де буде навчатися далі. Можливо, вона знову у Дніпро поїхала із сестрою. Можливо, вони сіли на електричку і поїхали: електрички ходять туди з Лозової, можна добратися. Батьки наче не можуть додзвонитися до цього ж їхнього сина, він може бути на роботі, не можуть з ним поспілкуватися,

– додав Володимир Рекота.

Наразі цю версію перевіряють.