Четвероногие пограничники получили волонтерскую помощь, – милые фото

Пограничные собаки получили помощь от польских волонтеров. Запасы пополнились кормами и лекарствами для животных, которые наравне с людьми защищают украинскую границу.

Для служебных собак волонтерские организации из Республики Польша передали снаряжение, сухой корм и медикаменты. Эти вещи необходимы для ухода за четвероногими защитниками.

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Спасибо волонтеру Stanley Malinois и польским коллегам Организации Специализированной подготовки Пограничной Стражи Республики Польша в городе Любань за помощь и поддержку в эти трудные времена,

– написали в ГПСУ.

Служебным собакам поступила помощь / Фото ДПС Украины

Служебным собакам поступила помощь / Фото ДПС Украины

Служебным собакам поступила помощь / Фото ДПС Украины

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