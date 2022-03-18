Четвероногий собрат захотел объятий и прервал интервью украинского воина: милое видео
18 марта 2022 , 05:28Читати новину українською
Источник:72 ОМБр имени Черных Запорожцев
На поле боя с украинскими военными воюют и четвероногие друзья. Для наших воинов они являются настоящими собратьями.
Собрат прервал интервью
Эта любовь является взаимной, подтверждает это большое количество видео, обнародованных в сети. Так, на одном из роликов боец ВСУ дает интервью представителям СМИ.
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Однако его неожиданно прервал четвероногий собрат, который решил показать свою преданность просто в присутствии журналистов и поднял настроение всем.