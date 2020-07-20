Посольство США в Украине отреагировало на четвертую годовщину гибели Павла Шеремета. Дипломаты присоединились к украинцам с требованием беспристрастного и правдивого расследования убийства журналиста.

Заявление приуроченное к годовщине гибели Шеремета опубликовали в Фейсбуке Посольство США в Украине.

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В четвертую годовщину убийства Павла Шеремета мы присоединяемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и правдивого расследования,

– говорится в сообщении.

Дипломаты также выразили надежду, что результаты расследования позволят наказать тех, кто заказал и совершил убийство.

"Мы уважаем роль Шеремета и других независимых журналистов в отважному сообщении правды и содействии открытому обмену информацией и идеями", – добавили дипломаты.

В посольстве отметили, что работа независимых журналистов является критически важной для успеха демократии.

Обратите внимание! 20 июля 2020 года в центре Киева, на месте убийства журналиста Павла Шеремета, открыли мемориальную доску в его честь.

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Убийство Павла Шеремета: главное

20 июля исполняется 4 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета. Его автомобиль взорвали на одной из улиц Киева.

В декабре прошлого года во время пресс-конференции с участием президента министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела.

В то же время следователи продолжают поиск лиц, которые "подстрекали исполнителей сознательно или бессознательно" совершить убийство Шеремета.

Досудовое следсвтие уже завершили.

Кого подозревают в исполнении убийства Шеремета:

Врача и волонтера Юлию Кузьменко;

Военную медсестру Яну Дугар;

Ветеран АТО, музыканта Андрея Антоненко.

Вместе с тем они эти обвинения отвергают. Значительная часть общества и журналистов выступила в защиту подозреваемых и обвиняет силовиков в сфальсифицированных результатах следствия.