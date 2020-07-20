Посольство США в Україні відреагувало на четверті роковини загибелі Павла Шеремета. Дипломати долучилися до українців з вимогою неупередженого та правдивого розслідування вбивства журналіста.

Заяву до річниці загибелі Шеремета опублікували у фейсбуці Посольства США в Україні.

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У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та правдивого розслідування,

– йдеться у повідомленні.

Дипломати також висловили сподівання, що результати розслідування дозволять покарати тих, хто замовив і здійснив вбивство.

"Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями", – додали дипломати.

У посольстві наголосили, що робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії.

Зверніть увагу! 20 липня 2020 року у центрі Києва, на місці вбивства журналіста Павла Шеремета, відкрили меморіальну дошку на його честь.

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Вбивство Павла Шеремета: основне

20 липня 2016 року авто журналіста підірвали на одній із вулиць Києва.

У грудні 2019 року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Водночас слідчі продовжують пошук людей, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.

Досудове розслідування у справі наразі завершили.

Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:

лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко;

військову медсестру Яну Дугарь;

ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Натомість вони всі звинувачення спростовують. Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.