У США зробили заяву до четвертої річниці загибелі Шеремета
Посольство США в Україні відреагувало на четверті роковини загибелі Павла Шеремета. Дипломати долучилися до українців з вимогою неупередженого та правдивого розслідування вбивства журналіста.
Заяву до річниці загибелі Шеремета опублікували у фейсбуці Посольства США в Україні.
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У четверту річницю вбивства Павла Шеремета ми долучаємось до українців, які продовжують вимагати ретельного, неупередженого та правдивого розслідування,
– йдеться у повідомленні.
Дипломати також висловили сподівання, що результати розслідування дозволять покарати тих, хто замовив і здійснив вбивство.
"Ми шануємо роль Шеремета та інших незалежних журналістів у відважному повідомленні правди та сприянні відкритому обміну інформацією та ідеями", – додали дипломати.
У посольстві наголосили, що робота незалежних журналістів є критично важливою для успіху демократії.
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Вбивство Павла Шеремета: основне
- 20 липня 2016 року авто журналіста підірвали на одній із вулиць Києва.
- У грудні 2019 року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.
- Водночас слідчі продовжують пошук людей, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.
- Досудове розслідування у справі наразі завершили.
Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:
- лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко;
- військову медсестру Яну Дугарь;
- ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.
Натомість вони всі звинувачення спростовують. Значна частина суспільства та журналістів виступила на захист підозрюваних та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.