Четвертая годовщина войны в Украине: Владимир Зеленский обратился к гражданам

24 февраля 2026 года исполняется четыре года с начала российского полномасштабного вторжения на территорию Украины. Президент Владимир Зеленский отметил украинцев, которые продолжают защищать независимость и суверенитет государства.

Об этом глава государства отметил в своем видеообращении к народу Украины.

Обращение Владимира Зеленского к четвертой годовщине полномасштабной войны в Украине

Впервые с начала полномасштабного вторжения глава государства показал свой кабинет в бункере на Банковой. Именно там, по его словам, в начале войны в 2022 году принимались ключевые решения по защите государства, состоялись первые разговоры с партнерами и лидерами других стран.

Я здесь говорил с президентом Байденом и именно здесь услышал: "Владимир, есть угроза, вам надо срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь",

– сообщил президент.

Впрочем Зеленский отметил, что ему нужно оружие, "а не такси". Он отметил, что в тот момент украинцам было страшно и больно за свою страну, многие пережили шок и не находили слов. В то же время, по его словам, на внутреннем уровне все осознавали, что другой Украины нет, это – дом, и каждый понимал, что должен делать.

Именно в тот день, говорит президент, миллионы украинцев и украинок сделали свой выбор.

"Наши люди не подняли белый флаг, а защищали сине-желтый", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что оккупанты ожидали поддержки, однако вместо этого увидели очереди в военкоматы, ведь граждане выбрали путь сопротивления. По его словам, военные держали оборону, а гражданские голыми руками становились на защиту своих городов и сел, иногда буквально останавливая вражескую технику собственным присутствием. Президент подчеркнул, что общество объединилось и все понимали: каждый новый день нужно бороться вместе.

Глава государства отметил, что украинцы боролись с такой силой и преданностью, что это поражало и вдохновляло одновременно, а масштаб сопротивления видели во всем мире. Впоследствии, говорит президент, мир увидел тысячи людей с сине-желтыми флагами на площадях европейских городов в знак поддержки Украины.

Он подчеркнул, что страна шаг за шагом выстраивала устойчивость, выстояв первый, тяжелый день полномасштабной войны, а затем – недели и месяцы. Наступление весны, по словам Зеленского, стало символом перелома.

Это был переломный момент и впервые тогда у каждого промелькнула мысль такая "Сможем! Украина сможет!",

подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что никакие слова не способны передать даже части той боли, которую Украина пережила за это время, и которую Россия принесла в каждую семью и в каждое украинское сердце. Он перечислил города и трагедии – от Бучи, Ирпеня и Бородянки до Мариуполя, Краматорска, Еленовки, Каховской дамбы и Запорожской АЭС – как символы потерь, разрушений и человеческих страданий.

По словам украинского лидера, удары по родильным, жилым домам, вокзалам и гражданской инфраструктуре свидетельствуют о том, что так не воюют и так не поступают люди. Он подчеркнул, что украинцы никогда этого не забудут.

Президент отметил, что несмотря на всю боль и потери украинцы не позволяют гневу и страху управлять ими – они превращают собственную человеческую силу в энергию для борьбы и ежедневно доказывают, что можно заставить спрятаться в хранилищах, но невозможно покорить Украину.

По его словам, народ всегда поднимается, возвращается и продолжает бороться за жизнь, право стоять на своей земле и дышать собственным воздухом.

То, что раньше казалось фантастикой – сейчас стало нормой для Украины. Он напомнил, что от получения бронежилетов и первых "Джевелинов" и "Байрактаров" страна прошла путь к собственному производству оружия. Говорится о более трех миллионах FPV-ударных дронов в год и современном высокотехнологичном оружии, в частности "Январь", "Гор", "Вампир", "Поляница", "Ад", "Рута" и "Фламинго".

Зеленский отметил, что Украина будет продолжать усиливать оборону, поскольку Россия не останавливается и ведет войну против мира и гражданского населения всеми методами. По словам президента, Путин осознает, что не способен победить Украину на поле боя, поэтому вторая армия в мире атакует жилые многоэтажки и электростанции.

Он добавил, что украинцы сейчас преодолевают одну из самых тяжелых зим в истории, выдерживая постоянный террор, а также предположил, что мало кто другой смог бы выдержать такую нагрузку и не пошатнуться.

И держаться в единстве. И при всем этом получать результаты везде. Каждый раз после атак восстанавливаться, каждый раз наполнять ракетами нашу ПВО, каждое утро идти на работу, постоянно держать позиции, говорить с миром на равных, получать кандидатство в ЕС, возвращать домой тысячи наших пленных,

– резюмировал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что именно из каждого сознательного поступка, из таких шагов, достижений и маленьких побед и состоит Украина.

В обращении Зеленский почтил украинских защитников, которые отдали свою жизнь за свободу народа и независимость государства. Он сказал имена Героев, среди них Давинчи, Гринка, Джуз, Жека, Тихий, Норт, Петриченко, Матиевский, матрос Виталий Скакун, летчик Александр Оксанченко, Дарья Лопатина, Дельта, Олана Черногорская, Сати, Юлия Березюк, Маргарита Половинко.

Тысячи и тысячи героев, которые отдали жизнь, чтобы жила Украина. Наши – воины-защитники, наши – ангелы-хранители. Я уверен, они точно рассказали Богу всю правду об этой войне, о том, как мы защищаемся, защищаем свою землю, жизнь, независимость, свою культуру, историю, свою Софию, своих людей,

– сказал Зеленский.

Сейчас – 1462 дня полномасштабной войны и 12 лет агрессии России. Украина хочет мира – сильного, достойного и длительного, но никто не позволит, чтобы вместе с войной исчезло и само государство.

По словам президента, перед каждым раундом переговоров он дает команде четкие директивы: не обнулить годы борьбы украинского народа, не обесценивать отвагу и достоинство украинцев и не забыть и не предать достигнутое. Именно поэтому каждый раунд переговоров является борьбой за каждое слово, пункт, реальные гарантии безопасности, чтобы соглашение было прочным.

Президент завершил обращение словами благодарности всем, кто стоит на защите независимой Украины – воинам, их семьям, волонтерам, медикам, педагогам и студентам. Он подчеркнул, что благодаря их преданности и труда государство становится сильнее.

"Я горжусь вами, я верю в каждого и каждую, во всех, к кому без всякого преувеличения, я имею честь обращаться, великий народ великой Украины", – отметил глава государства.

