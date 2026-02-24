Про це глава держави зауважив у своєму відеозверненні до народу України.

Звернення Володимира Зеленського до четвертих роковин повномасштабної війни в Україні

Вперше з початку повномасштабного вторгнення глава держави показав свій кабінет у бункері на Банковій. Саме там, за його словами, на початку війни у 2022 році приймались ключові рішення щодо захисту держави, відбулись перші розмови із партнерами та лідерами інших країн.

Я тут говорив із президентом Байденом й саме тут почув: "Володимире, є загроза, вам треба терміново залишити Україну. Ми готові в цьому допомогти",

– повідомив президент.

Втім Зеленський наголосив, що йому потрібна зброя, "а не таксі". Він зазначив, що в той момент українцям було страшно й боляче за свою країну, багато хто пережив шок і не знаходив слів. Водночас, за його словами, на внутрішньому рівні всі усвідомлювали, що іншої України немає, це – дім, і кожен розумів, що має робити.

Саме у той день, каже президент, мільйони українців та українок зробили свій вибір.

"Наші люди не підняли білий прапор, а захищали синьо-жовтий", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що окупанти очікували підтримки, однак натомість побачили черги до військкоматів, адже громадяни обрали шлях опору. За його словами, військові тримали оборону, а цивільні голіруч ставали на захист своїх міст та сіл, інколи буквально зупиняючи ворожу техніку власною присутністю. Президент наголосив, що суспільство об'єдналось і всі розуміли: кожен новий день потрібно виборювати разом.

Глава держави зауважив, що українці боролись із такою силою та відданістю, що це вражало й надихало водночас, а масштаб супротиву бачили у всьому світові. Згодом, каже президент, світ побачив тисячі людей із синьо-жовтими прапорами на площах європейських міст на знак підтримки України.

Він підкреслив, що країна крок за кроком вибудовувала стійкість, вистоявши перший, найважчий день повномасштабної війни, а згодом – тижні та місяці. Настання весни, за словами Зеленського, стало символом перелому.

Це був переломний момент і вперше тоді у кожного промайнула думка така "Зможемо! Україна зможе!",

наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що жодні слова не здатні передати навіть частини того болю, який Україна пережила за цей час, і який Росія принесла у кожну родину та в кожне українське серце. Він перерахував міста й трагедії – від Бучі, Ірпеня та Бородянки до Маріуполя, Краматорська, Оленівки, Каховської дамби й Запорізької АЕС – як символи втрат, руйнувань і людських страждань.

За словами українського лідера, удари по пологових, житлових будинках, вокзалах і цивільній інфраструктурі свідчать про те, що так не воюють і так не чинять люди. Він підкреслив, що українці ніколи цього не забудуть.

Президент зауважив, що попри увесь біль та втрати українці не дозволяють гніву та страху керувати ними – вони перетворюють власну людську силу на енергію для боротьби й щодня доводять, що можна змусити сховатись у сховищах, але неможливо підкорити Україну.

За його словами, народ завжди підіймається, повертається й продовжує боротись за життя, право стояти на своїй землі та дихати власним повітрям.

Те, що раніше здавалося фантастикою – нині стало нормою до України. Очільник держави нагадав, що від отримання бронежилетів й перших "Джевелінів" й "Байрактарів" країна пройшла шлях до власного виробництва зброї. Мовиться про понад три мільйони FPV-ударних дронів на рік та сучасну високотехнологічну зброю, зокрема "Січень", "Гор", "Вампір", "Поляниця", "Пекло", "Рута" та "Фламінго".

Зеленський зауважив, що Україна продовжуватиме посилювати оборону, оскільки Росія не зупиняється й веде війну проти миру та цивільного населення усіма методами. За словами президента, Путін усвідомлює, що не здатен перемогти Україну на полі бою, тож друга армія у світі атакує житлові багатоповерхівки й електростанції.

Він додав, що українці нині долають одну з найважчих зим в історії, витримуючи постійний терор, а також припустив, що мало хто інший зміг би витримати таке навантаження й не похитнутись.

І триматись у єдності. І при всьому цьому здобувати результати всюди. Щоразу після атак відновлюватись, щоразу наповнювати ракетами нашу ППО, щоранку йти на роботу, постійно тримати позиції, говорити зі світом на рівних, здобувати кандидатство в ЄС, повертати додому тисячі наших полонених,

– резюмував Зеленський.

Глава держави наголосив, що саме з кожного свідомого вчинку, з таких кроків, здобутків та маленьких перемог і складається Україна.

У зверненні Зеленський вшанував українських захисників, які віддали своє життя за свободу народу та незалежність держави. Він сказав імена Героїв, серед них Давінчі, Грєнка, Джуз, Жека, Тихий, Норт, Петриченко, Матієвський, матрос Віталій Скакун, льотчик Олександр Оксанченко, Дар'я Лопатіна, Дельта, Олана Чорногорська, Саті, Юлія Березюк, Маргарита Половінко.

Тисячі й тисячі героїв, які віддали життя, аби жила Україна. Наші – воїни-оборонці, наші – янголи-охоронці. Я впевнений, вони точно розповіли Богові всю правду про цю війну, про те, як ми захищаємось, захищаємо свою землю, життя, незалежність, свою культуру, історію, свою Софію, своїх людей,

– сказав Зеленський.

Нині – 1462 дні повномасштабної війни та 12 років агресії Росії. Україна прагне миру – сильного, гідного та тривалого, але ніхто не дозволить, щоб разом із війною зникла і сама держава.

За словами президента, перед кожним раундом переговорів він дає команді чіткі директиви: не обнулити роки боротьби українського народу, не знецінювати відвагу й гідність українців та не забути і не зрадити досягнуте. Саме тому кожен раунд переговорів є боротьбою за кожне слово, пункт, реальні гарантії безпеки, аби угода була міцною.

Президент завершив звернення словами подяки усім, хто стоїть на захисті незалежної України – воїнам, їхнім родинам, волонтерам, медикам, освітянам та студентам. Він наголосив, що завдяки їхній відданості та праці держава стає сильнішою.

"Я пишаюся вами, я вірю в кожного і кожну, в усіх, до кого без жодного перебільшення, я маю честь звертатись, великий народе великої України", – відзначив глава держави.

