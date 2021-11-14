Речь идет о помощи, которую в августе 2021 года утвердил Джо Байден. Об этом сообщили 14 ноября в фейсбуке посольства США в Украине.

Читайте больше В США одобрили увеличение военной помощи Украине

США предоставили Украине 80 тонн боеприпасов

Сегодня (речь идет о 14 ноября – 24 канале) Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов,

– заявили в посольстве.

Там также добавили, что это четвертое снабжение Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи безопасности в размере 60 миллионов долларов США, которую Джо Байден направил в Украину в августе 2021 года.

В посольстве заявили, что с 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Украина получила боеприпасы от США / Фото фейсбука посольства США в Украине

Что известно о военной помощи США Украине

27 августа на сайте Белого дома написали, что Президент США Джо Байден выделит Украине 60 миллионов долларов. Это случилось накануне встречи Байдена и Зеленского в Вашингтоне.

Говорилось, что деньги направят на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.

Первая и вторая партии прибыли в Украину 10 и 18 октября соответственно.

В рамках третьей 22 октября Украина получила партию высокоточного оружия из США.

Полный текст публикации посольства США в Украине:

Сегодня Украина получила из Соединенных Штатов примерно 80 тысяч килограммов боеприпасов. Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной безопасности помощи в размере 60 миллионов долларов США, которую президент Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует приверженность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины. С 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности более чем на 2,5 миллиарда долларов.