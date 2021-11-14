Мовиться про допомогу, яку в серпні 2021 року затвердив Джо Байден. Про це повідомили 14 листопада у фейсбуці посольства США в Україні.

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США надали Україні 80 тонн боєприпасів

Сьогодні (мовиться про 14 листопада – 24 канал) Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів,
– заявили у посольстві.

Там також додали, що це четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку Джо Байден направив до України в серпні 2021 року.

У посольстві заявили, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.

Україна отримала боєприпаси
Україна отримала боєприпаси від США / Фото фейсбука посольства США в Україні

Що відомо про військову допомогу США Україні

Повний текст публікації посольства США в Україні:

Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України. З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.