Мовиться про допомогу, яку в серпні 2021 року затвердив Джо Байден. Про це повідомили 14 листопада у фейсбуці посольства США в Україні.
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США надали Україні 80 тонн боєприпасів
Сьогодні (мовиться про 14 листопада – 24 канал) Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів,
– заявили у посольстві.
Там також додали, що це четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку Джо Байден направив до України в серпні 2021 року.
У посольстві заявили, що з 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.
Україна отримала боєприпаси від США / Фото фейсбука посольства США в Україні
Що відомо про військову допомогу США Україні
- 27 серпня на сайті Білого дому написали, що Президент США Джо Байден виділить Україні 60 мільйонів доларів. Це трапилось напередодні зустрічі Байдена та Зеленського у Вашингтоні.
- Мовилось, що гроші скерують на оборонні вироби та послуги Міністерства оборони, військову освіту і підготовку для надання допомоги Україні.
- Перша та друга партії прибули в Україну 10 та 18 жовтня відповідно.
- У рамках третьої 22 жовтня Україна отримала партію високоточної зброї зі США.
Повний текст публікації посольства США в Україні:
Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це було четверте постачання Сполученими Штатами в рамках додаткової безпекової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив до України в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної та вільної України. З 2014 року США надали Україні допомоги у сфері безпеки на понад 2,5 мільярда доларів.