Об этом бывший глава президентской фракции сказал во время брифинга по итогам съезда "Слуги народа" 15 ноября.

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Корниенко, отвечая на вопросы журналиста, отметил, что "слуги" всегда ставят себе скромные оценки.

Четыре с минусом или три с плюсом. Больше же не ставим себе,

– сказал Корниенко.

Среди проблем, которые имеет партия в регионах, Корниенко назвал координацию. Он объяснил, что внутри "Слуги народа" в разных регионах существуют определенные разногласия.

"Где-то не хватает депутатов, где-то – ресурсов. Понятно, что мы получаем государственное финансирование, но его не хватает. Есть разные недостатки, но в наших силах это исправить", – добавил вице-спикер парламента.

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А вот новоизбранная глава фракции Елена Шуляк назвала область, которая является самой слабой для "Слуги народа".

Если говорить о слабых организациях, то у нас есть Кировоградская область на карте нашего государства, но нет этой области на политической карте,

– заверила Шуляк.

Эту проблему будут решать в первую очередь.

Обратите внимание! "Слуги народа" во время съезда 15 ноября избрали новую главу своей фракции. Так, преемницей Александра Корниенко стала Елена Шуляк. Заметим, что назначить на должность главы партии Шуляк рекомендовал именно Корниенко.