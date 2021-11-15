Про це колишній голова президентської фракції сказав під час брифінгу за підсумками з'їзду "Слуги народу" 15 листопада.

Актуально Можливі відкликання депутатів: нова очільниця "Слуги" хоче провести аудит партії

Корнієнко, відповідаючи на питання журналіста, зазначив, що "слуги" завжди ставлять собі скромні оцінки.

Чотири з мінусом чи три з плюсом. Більше ж не ставимо собі,

– сказав Корнієнко.

Серед проблем, які має партія в регіонах, Корнієнко назвав координацію. Він пояснив, що всередині "Слуги народу" в різних регіонах існують певні розбіжності.

"Десь не вистачає депутатів, десь – ресурсів. Зрозуміло, що ми отримуємо державне фінансування, але його не вистачає. Є різні нестачі, але в наших силах це виправити", – додав віцеспікер парламенту.

Корнієнко поставив собі оцінку за розбудову партії: дивіться відео

А от новообрана очільниця фракції Олена Шуляк назвала область, яка є найслабшою для "Слуги народу".

Якщо говорити про слабкі організації, то у нас є Кіровоградська область на мапі нашої держави, але немає цієї області на політичній мапі,

– запевнила Шуляк.

Цю проблему розв'язуватимуть першочергово.

Зверніть увагу! "Слуги народу" під час з'їзду 15 листопада обрали нову очільницю своєї фракції. Так, наступницею Олександра Корнієнка стала Олена Шуляк. Зауважимо, що призначити на посаду голови партії Шуляк рекомендував саме Корнієнко.