Про це колишній голова президентської фракції сказав під час брифінгу за підсумками з'їзду "Слуги народу" 15 листопада.
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Чотири з мінусом чи три з плюсом. Більше ж не ставимо собі,
– сказав Корнієнко.
Серед проблем, які має партія в регіонах, Корнієнко назвав координацію. Він пояснив, що всередині "Слуги народу" в різних регіонах існують певні розбіжності.
"Десь не вистачає депутатів, десь – ресурсів. Зрозуміло, що ми отримуємо державне фінансування, але його не вистачає. Є різні нестачі, але в наших силах це виправити", – додав віцеспікер парламенту.
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А от новообрана очільниця фракції Олена Шуляк назвала область, яка є найслабшою для "Слуги народу".
Якщо говорити про слабкі організації, то у нас є Кіровоградська область на мапі нашої держави, але немає цієї області на політичній мапі,
– запевнила Шуляк.
Цю проблему розв'язуватимуть першочергово.