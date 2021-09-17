Четыре области могут перейти из зеленой карантинной зоны сразу в красную

Сразу четыре области имеют тревожные показатели по распространению COVID-19. Если динамика не изменится к лучшему, эти регионы могут попасть в красную зону.

Наибольшие показатели в 4 областях на Западе Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий.

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Какие области могут попасть в красную зону

Нардеп отметил: в Украине зафиксировано наибольшее количество новых больных коронавирусом за последние четыре месяца. Только за одну неделю пациентов стало вдвое больше. Впрочем, таким и был предыдущий прогноз специалистов.

Относительно перехода из зеленой зоны – под угрозой 4 области. Они могут стремительно переместиться в "красную", без переходной желтой или оранжевой зон.

Сейчас наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из зеленой зоны сразу перейти в красную,

– написал он.

По количеству больных на 100 тысяч населения лидируют Черновицкая и Луганская области. В Черновицкой области также проблема с занятыми койками – на 55%, в Тернопольской – на 40%.

Выход из ситуации, сообщает Радуцкий, – оперативные действия местных властей. Мол, не стоит ждать ухудшения эпидситуации, а нужно ужесточать контроль за соблюдением карантина. К тому же могут потребоваться дополнительные кровати в ковидных отделениях.

Какая ситуация в целом в Украине

В целом, как отмечает нардеп, нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой:

реанимационные кровати заняты на 27%,

кровати с подведенным кислородом – на 22%,

аппараты ИВЛ – на 10%.

Количество больных коронавирусом растет: главное

По состоянию на 17 сентября все области Украины находятся в зеленой зоне адаптивного карантина.

По данным Минздрава, в 8 из 24 областей превышены нормы по одному из показателей.

Вместе с тем уровень заболеваемости превышен почти во всех областях Украины. Он должен составлять не более 75 на 100 тысяч населения.

В норме показатель только на Закарпатье, в Кировоградской области, Николаевской и Полтавской.

За минувшие сутки вывили 6 624 новых случаев. В больницы госпитализировали 1 568 пациентов.

Полный текст публикации Михаила Радуцкого

В Украине выявлено наибольшее количество новых больных "ковидом" за последние четыре месяца. Только за эту неделю пациентов с коронавирусом стало вдвое больше: в понедельник – 3,3 тыс человек, за прошедшие сутки – 6,6 тыс.

Как мы и прогнозировали, эпидемиологическая ситуация в сентябре начала стремительно ухудшаться. В настоящее время наиболее тревожные показатели в четырех регионах: Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. В ближайшее время эти западные регионы могут из "зеленой" зоны сразу перейти в "красную".

По количеству больных на 100 тысяч населения в "лидерах" Черновицкая и Луганская области. Наибольшая занятость коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, кровати с подведенным кислородом – на 22%, аппараты ИВЛ – на 10%.

Убежден, что местные власти должны не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации и оперативно реагировать: усиливать контроль за основными правилами карантина, готовиться к открытию дополнительных коек в "ковидных" отделениях.

Больше всего меня огорчает снижение темпов вакцинации. За последние двое суток прививки сделали 118 и 122 тыс человек соответственно. Хотя Минздрав может проводить значительно больше – до 250 тыс в сутки. По данным последнего соцопроса, более 50% украинцев отказываются делать прививки от "ковида".

Как следствие, в ближайшее время нам придется вести войну на два фронта: с коронавирусом и нежеланием людей прививаться.

Противникам вакцин следует наконец понять, что эпидемия – это не только сто жизней, которые мы теряем ежедневно. И это тысячи искалеченных людей, которые всю жизнь будут чувствовать последствия тяжелой болезни. Это еще и безумные бюджетные расходы.

В этом году государство уже потратило более 30 млрд грн на борьбу с "ковидом". В ближайшее время Верховная Рада планирует перераспределить дополнительные поступления в госбюджет в размере 40 млрд грн. Из них 2 млрд грн фракция "Слуга народа" предлагает направить на финансирование программы медицинских гарантий, в частности на лечение коронавируса. Эти расходы финансирует весь украинский народ – эпидемия бьет по карману каждого. Единственный способ сохранить эти средства – тотальная вакцинация.