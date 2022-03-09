Четырнадцатые сутки противостояния: основные направления действий врага
9 марта 2022 , 14:17Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ отметили, что враг снизил темпы продвижения войск, однако от своих намерений не отказался. Сейчас основные задачи оккупантов – осада Киева и взятие Мариуполя, Сум, Харькова и Николаева.
В Генштабе ВСУ говорят, что оккупанты несут потери в живой силе и технике. Личный состав деморализован, часто прибегает к дезертирству.
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Основные задачи врага:
- окружение города Киева,
- захват городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев;
- обеспечение сухопутного коридора между Крымом и континентальной частью России,
- попытки выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
Противник также формирует резервы в пунктах постоянной дислокации – чтобы в дальнейшем перебрасывать их в регионы Украины, где ведут бои.
Ситуация по направлениям наступления: кратко
- Волынское направление: противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры на Ровненщине и Львовщине.
- Полесское направление: после неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесла потерь, и спешно выводится в районы восстановления. Враг перегруппировывается, чтобы осуществить попытку взять Киев.
- Северское направление: противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается возобновить наступление. Враг понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещено БТГр.
- Слобожанское направление: враг пытается удержать рубеж от Северодонецка до города Сумы. Основные усилия сосредотачивает на попытке окружения города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр.
- Донецкое направление: оккупанты пытаются продолжить наступательные действия с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
- Таврическое направление: русские удерживают рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсон для базирования боевых самолетов.
- Южнобугский операционный район: российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения были остановлены северо-восточнее города Николаев вдоль реки Ингул.
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