Четырнадцатые сутки противостояния: основные направления действий врага

В Генштабе ВСУ отметили, что враг снизил темпы продвижения войск, однако от своих намерений не отказался. Сейчас основные задачи оккупантов – осада Киева и взятие Мариуполя, Сум, Харькова и Николаева.

В Генштабе ВСУ говорят, что оккупанты несут потери в живой силе и технике. Личный состав деморализован, часто прибегает к дезертирству.

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Основные задачи врага:

окружение города Киева,

захват городов Сумы, Харьков, Мариуполь, Николаев;

обеспечение сухопутного коридора между Крымом и континентальной частью России,

попытки выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Противник также формирует резервы в пунктах постоянной дислокации – чтобы в дальнейшем перебрасывать их в регионы Украины, где ведут бои.

Ситуация по направлениям наступления: кратко

Волынское направление : противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры на Ровненщине и Львовщине.

: противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры на Ровненщине и Львовщине. Полесское направление : после неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесла потерь, и спешно выводится в районы восстановления. Враг перегруппировывается, чтобы осуществить попытку взять Киев.

: после неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесла потерь, и спешно выводится в районы восстановления. Враг перегруппировывается, чтобы осуществить попытку взять Киев. Северское направление : противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается возобновить наступление. Враг понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещено БТГр.

: противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковых армий и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается возобновить наступление. Враг понес потери на подступах к городу Чернигову и на других направлениях. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещено БТГр. Слобожанское направление : враг пытается удержать рубеж от Северодонецка до города Сумы. Основные усилия сосредотачивает на попытке окружения города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр.

: враг пытается удержать рубеж от Северодонецка до города Сумы. Основные усилия сосредотачивает на попытке окружения города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Донецкое направление : оккупанты пытаются продолжить наступательные действия с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

: оккупанты пытаются продолжить наступательные действия с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Таврическое направление : русские удерживают рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсон для базирования боевых самолетов.

: русские удерживают рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсон для базирования боевых самолетов. Южнобугский операционный район: российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения были остановлены северо-восточнее города Николаев вдоль реки Ингул.

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