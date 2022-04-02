Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире 24 канала.

В ЕС рассчитывают, что Китай повлияет на Россию для прекращения войны в Украине

По его мнению, Индия готова так сказать "продаться" России – использовать ситуацию, чтобы получать нефть на каких-то льготных условиях или получать дополнительное оружие.

Но я думаю, что никакого союза между Индией и Россией быть не может. Хотя Индия может использовать трудности в РФ,

– объяснил Климкин.

В то же время, по его словам, по Китаю ситуация отличная. Они даже до последнего момента не хотели подтверждать визит Лаврова в Пекин.

"Китайцы откровенно чувствуют себя обиженными, потому что они совершенно не ожидали того, что сейчас происходит в Украине. Они считают, что их развели", – считает экс-министр.

Он уверяет, что в Китае "хватаются за голову" из-за боеспособности армии РФ, поскольку многие китайские офицеры обучались в российских академиях.

В то же время, в Китае растут цены на энергоносители и еду. Так что китайцам это все очень не нравится. И они включились, но сделали это не публично. Такова китайская дипломатия, но они начали работать, поэтому волноваться не стоит,

– подытожил Климкин.

Комментарий Климкина относительно позиции Китая и Индии, а также о "ядерном зонте" для Украины:

Ранее Павел Климкин уже отмечал, что Китай и Индия будут использовать Россию и Кремль для своих целей, но уже никогда не сочтут ее равной себе. Также к России с презрением и страхом относятся в Европе.

По его мнению, Кремль не сможет переориентироваться с Запада на Восток, война должна поставить его вне закона цивилизованного мира.

Интересно: Китай под рисками, поэтому отстаивает Россию подальше, – Саакян.