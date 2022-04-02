Про це заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі 24 каналу.
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На його думку, Індії готова так би мовити “продатися” Росії – використати ситуацію, щоб отримувати нафту на якихось пільгових умовах чи отримувати додаткову зброю.
Але я думаю, що ніякого союзництва між Індією та Росією бути не може. Хоча Індія може використати труднощі в РФ,
– пояснив Клімкін.
Водночас, за його словами, по Китаю – ситуація відмінна. Вони навіть до останнього моменту не хотіли підтверджувати візит Лаврова до Пекіну.
"Китайці відверто почуваються ображеними, бо вони абсолютно не очікували того, що зараз відбувається в Україні. Вони вважають, що їх "розвели", – вважає ексміністр.
Він запевняє, що у Китаї "хапаються за голову" через боєздатність армії РФ, оскільки багато китайських офіцерів навчалися в російських академіях.
Водночас у Китаї зростають ціни на енергоносії та їжу. Тож, китайцям це все дуже не подобається. І вони включилися, але зробили це непублічно. Така китайська дипломатія, але вони почали працювати, тому хвилюватися не варто,
– підсумував Клімкін.
Коментар Клімкіна щодо позиції Китаю та Індії, а також про "ядерну парасольку" для України:
Раніше Павло Клімкін вже наголошував, що Китай та Індія будуть використовувати Росію та Кремль для своїх цілей, але вже ніколи не вважатимуть її рівною собі. Також до Росії з презирством та поки що страхом ставляться у Європі.
На його думку, Кремль не зможе переорієнтуватися із Заходу на Схід, війна має поставити його "поза законом" цивілізованого світу.
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