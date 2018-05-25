Чи варто очікувати на напад Росії після ЧС-2018: пояснення Селезньова

Наразі не варто говорити про які-небудь широкомасштабні військові дії Росії після ЧС-2018.

Такое мнение высказал экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев, сообщает "Обозреватель".

По его мнению, секретарь СНБО Александр Турчинов произнося свое заявление скорее всего руководствовался параллелями с Олимпиадой-2014 в Сочи.

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"Действия РФ в первую очередь зависят от уровня и возможности сдерживания российской агрессии со стороны Украины. Ведь если цена российской агрессии для РФ будет чрезвычайно высока вследствие эффективных действий, направленных на нейтрализацию такой агрессии, то есть фактически на отражение агрессии российских террористических войск, то безусловно российские военнослужащие и их вожди на такую ​​авантюру не пойдут", – считает Селезнев.

Он также предположил, что Турчинов таким заявлением еще и мог сыграть на опережение. Таким образом секретарь СНБО отметил способность Украины отразить любые атаки.

Одна из ключевых причин таких заявлений секретаря СНБО связана именно с тем, чтобы дать четкий месседж РФ: "Мы знаем о ваших намерениях, мы готовы на них адекватно реагировать, и нас для этого есть соответствующие силы и средства",

– добавил Селезнев.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия может готовить серьезные военные действия на востоке Украины после завершения Чемпионата мира по футболу. Об этом свидетельствует рекордное за последнее время количество обстрелов на Донбассе и сосредоточение войск РФ в непосредственной близости от российско-украинской границы.