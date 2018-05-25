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Чи варто очікувати на напад Росії після ЧС-2018: пояснення Селезньова

3182 Читать новость на русском
Російський військовий
Російський військовий / ipnews.in.ua

Наразі не варто говорити про які-небудь широкомасштабні військові дії Росії після ЧС-2018.

Таку думку висловив екс-спікер генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, повідомляє "Обозреватель".

На його думку, секретар РНБО Олександр Турчинов виголошуючи свою заяву найімовірніше керувався паралелями з Олімпіадою-2014 в Сочі.

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"Дії РФ в першу чергу залежать від рівня і можливості стримування російської агресії з боку України. Адже якщо ціна російської агресії для РФ буде надзвичайно висока внаслідок ефективних дій, спрямованих на нейтралізацію такої агресії, тобто фактично на відбиття агресії російських терористичних військ, то безумовно російські військовослужбовці та їх вожді на таку авантюру не підуть", – вважає Селезньов.

Він також припустив, що Турчинов такою заявою ще й міг зіграти на випередження. Таким чином секретар РНБО вказав на здатність України відбити будь-які атаки.

Одна з ключових причин таких заяв секретаря РНБО пов'язане саме з тим, щоб дати чіткий меседж РФ: "Ми знаємо про ваші наміри, ми готові на них адекватно реагувати, і нас для цього є відповідні сили і засоби,
– додав Селезньов.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія може готувати серйозні військові дії на сході України після завершення Чемпіонату світу з футболу. Про це свідчить рекордна за останній час кількість обстрілів на Донбасі та зосередження військ РФ у безпосередній близькості до українсько-російського кордону.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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