Чичерину объявят в международный розыск: ей грозит пожизненное заключение

Российскую певицу Юлию Чичерину, которая занимается пропагандой и издевается над государственными символами во временно оккупированном Энергодаре, ждет украинская тюрьма – в Нацполиции объявили подозрение пророссийской пропагандистке.

Киберполиция собрала достаточную доказательную базу для того, чтобы объявить российской певице Чичериной подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Правоохранители объявили подозрение заочно – оккупантка находится на территории временно оккупированного Энергодара.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 5 недели войны

С 2014 года Чичерина всячески выражала поддержку действиям Путина и агрессии России – это относилось к Донбассу, а сейчас распространилось на всю Украину.

21 марта Чичерина прибыла во временно оккупированный Энергодар и сняла вместе с оккупантами флаг Украины с местной мэрии. Это преступление она сама сняла на видео

Чичерина занимается терроризмом: смотрите видео

Чичериной объявили подозрение сразу по 2 статьям Уголовного Кодекса Украины:

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

Надругательство над государственными символами Украины.

Подозреваемая будет объявлена в международный розыск, в настоящее время принимаются меры по наложению ареста на ее активы, независимо от того, где они находятся. Следственные действия продолжаются,

– написали в Нацполиции.