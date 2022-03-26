Кіберполіція зібрала достатню доказову базу для того щоб оголосити російській співачці Чичеріній підозру у посяганні на територіальну цілісність України. Правоохоронці оголосили підозру заочно – окупантка перебуває на території тимчасово окупованого Енергодару.

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З 2014 року Чичеріна всіляко висловлювала підтримку діям Путіна та агресії Росії – це стосувалося Донбасу, а зараз поширилося на всю Україну.

21 березня Чичеріна прибула до тимчасово окупованого Енергодару та зняла разом з окупантами прапор України з місцевої мерії. Цей злочин вона сама зняла на відео

Чичеріна займається тероризмом: дивіться відео

Відтак Чичеріній оголосили підозру одразу за 2 статтями Кримінального Кодексу України:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Наруга над державними символами України.

Підозрювану буде оголошено у міжнародний розшук, наразі вживаються заходи щодо накладення арешту на її активи, незалежно від того, де вони знаходяться. Слідчі дії тривають,

– написали в Нацполіції.