В Чили поймали 5-метрового короля сельди: рыбу считают предвестником катастроф

В Чили рыбаки выловили гигантского короля сельди. Эта рыба почти никогда не появляется на поверхности и считается предвестником катастроф.

Пятиметровую рыбу поймали вблизи портового города Арика, расположенного возле границы Чили с Перу.

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Что известно о короле сельди

Короля сельди также называют рыба-весло. Ее длина может достигать 11 метров, а вес – 250 килограммов. Признана самой длинной костной рыбой в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Серебристые морские существа обитают в тропических зонах Средиземноморья, Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Обычно рыба обитает на глубине до 1000 метров. Если она всплывает на поверхность, это считается нехорошим знаком. Дело в том, что не раз после этого начинались стихийные бедствия и другие катастрофы. К примеру, в 2011 году десятки таких рыб заметили в Японии перед смертоносным землетрясением в Фукусиме. Поэтому ее окрестили предвестником беды.

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В Чили поймали гигантского короля сельди: смотрите видео