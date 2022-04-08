Чиновница Счастьевской ВЦА сотрудничает с оккупантами

В Офисе генпрокурора сообщили, что чиновница Счастьевской ВЦА согласилась помогать враждебным группировкам.

Известно, что она была назначена на руководящую административную должность в Счастьевской городской администрации так называемой "ЛНР". Сейчас участвует в обеспечении деятельности оккупационной администрации России.

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Грозит пожизненное лишение свободы

По факту государственной измены прокуратура начала расследование, которое осуществляется Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

За госизмену чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

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