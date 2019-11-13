Чиновнице ОПУ Кондзеле и ее сообщникам сообщили о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзеле и ее сообщникам за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.
Подозрение объявили 13 ноября детективы НАБУ при согласовании прокуроров САП, передает пресс-служба
Национального антикоррупционного бюро.
Важно: Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента
Всего правоохранители объявили о подозрении трем участникам мошеннической схемы:
- Директору департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПЦ Светлане Кондзеле,
- ее сообщнице – экс-заместителю министра культуры Украины,
- посреднику.
Имена сообщников Кондзели в НАБУ пока не называют. Однако, по предварительной информации, сообщницей Кондзели является Виктория Лесничая. Она была заместителем министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.
Подозреваемым инкриминируют мошенничество и подстрекательство к даче взятки служебному лицу, которое занимает ответственное положение.
Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога,
– отметили в НАБУ.
Что известно о задержании Кондзели?
Чиновница ОПУ Светлана Кондзеля вместе с сообщниками якобы требовали 300 тысяч долларов за назначение на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
После получения 12 ноября первого транша взятки в сумме 150 тысяч долларов США Кондзелю с ее сообщниками и задержали детективы НАБУ.
В Офисе Президента сразу отреагировали на этот инцидент. Там отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих", а коррупция в Украине должна быть искоренена.