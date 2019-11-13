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      Чиновнице ОПУ Кондзеле и ее сообщникам сообщили о подозрении

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      Кондзеле и ее сообщникам объявили подозрение в мошенничестве
      Кондзеле и ее сообщникам объявили подозрение в мошенничестве / Коллаж 24 канала

      Правоохранители сообщили о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзеле и ее сообщникам за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

      Подозрение объявили 13 ноября детективы НАБУ при согласовании прокуроров САП, передает пресс-служба

      Национального антикоррупционного бюро.

      Важно: Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента

      Всего правоохранители объявили о подозрении трем участникам мошеннической схемы:

      • Директору департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПЦ Светлане Кондзеле,
      • ее сообщнице – экс-заместителю министра культуры Украины,
      • посреднику.

      Имена сообщников Кондзели в НАБУ пока не называют. Однако, по предварительной информации, сообщницей Кондзели является Виктория Лесничая. Она была заместителем министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

      Подозреваемым инкриминируют мошенничество и подстрекательство к даче взятки служебному лицу, которое занимает ответственное положение.

      Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога,
      – отметили в НАБУ.

      Что известно о задержании Кондзели?
      Чиновница ОПУ Светлана Кондзеля вместе с сообщниками якобы требовали 300 тысяч долларов за назначение на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".

      После получения 12 ноября первого транша взятки в сумме 150 тысяч долларов США Кондзелю с ее сообщниками и задержали детективы НАБУ.

      В Офисе Президента сразу отреагировали на этот инцидент. Там отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих", а коррупция в Украине должна быть искоренена.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Расследования Офіс Президента Криминальные новости НАБУ Коррупция Взятка Мошенничество
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