Чиновнице ОПУ Кондзеле и ее сообщникам сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении руководительнице одного из Главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзеле и ее сообщникам за получение взятки в размере 150 тысяч долларов.

Подозрение объявили 13 ноября детективы НАБУ при согласовании прокуроров САП, передает пресс-служба

Национального антикоррупционного бюро.

Важно: Кто такая Светлана Кондзеля: что известно о пойманной на взятке работнице офиса Президента

Всего правоохранители объявили о подозрении трем участникам мошеннической схемы:

Директору департамента обеспечения доступа к публичной информации ОПЦ Светлане Кондзеле,

ее сообщнице – экс-заместителю министра культуры Украины,

посреднику.

Имена сообщников Кондзели в НАБУ пока не называют. Однако, по предварительной информации, сообщницей Кондзели является Виктория Лесничая. Она была заместителем министра культуры Михаила Кулиняка с сентября 2010 по октябрь 2011 года.

Подозреваемым инкриминируют мошенничество и подстрекательство к даче взятки служебному лицу, которое занимает ответственное положение.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога,

– отметили в НАБУ.

Что известно о задержании Кондзели?

Чиновница ОПУ Светлана Кондзеля вместе с сообщниками якобы требовали 300 тысяч долларов за назначение на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".



После получения 12 ноября первого транша взятки в сумме 150 тысяч долларов США Кондзелю с ее сообщниками и задержали детективы НАБУ.



В Офисе Президента сразу отреагировали на этот инцидент. Там отметили, что для главы государства нет "своих" и "чужих", а коррупция в Украине должна быть искоренена.