20:20
13 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія святкує перемогу над монголо-татарами. Клуб друзів Путіна
      Вєсті Кремля
      21:40, 12 листопада
      Вєсті.UA: Шлях Іллі Киви до Джокера. Юлія Тимошенко показала справжнє обличчя
      Вєсті.UA
      19:33, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Чиновниці ОПУ Кондзелі та її спільникам повідомили про підозру

      109 Читать новость на русском
      Кондзелі та її спільникам оголосили підозру в шахрайстві
      Кондзелі та її спільникам оголосили підозру в шахрайстві / Колаж 24 каналу

      Правоохоронці повідомили про підозру керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента Світлані Кондзелі та її спільникам за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

      Підозру оголосили 13 листопада детективи НАБУ за погодження прокурорів САП, передає пресслужба Національного антикорупційного бюро.

      Важливо: Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента

      Загалом правоохоронці оголосили про підозри трьом учасникам шахрайської схеми:

      • Директорці департаменту забезпечення доступу до публічної інформації ОПЦ Світлані Кондзелі, 
      • її спільниці – ексзаступниці міністра культури України,
      • посереднику.

      Імена спільників Кондзелі у НАБУ поки не називають. Проте, за попередньою інформацією, спільницею Кондзелі є Вікторія Ліснича. Вона була заступницею міністра культури Михайла Кулиняка з вересня 2010 по жовтень 2011 року.

      Підозрюваним інкримінують шахрайство та підбурювання до надання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище.

      Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави,
      – зазначили в НАБУ.

      Що відомо про затримання Кондзелі?Чиновниця ОПУ Світлана Кондзеля разом зі спільниками нібито вимагали 300 тисяч доларів за призначення на керівну посаду у НАК "Нафтогаз України".

      Після одержання 12 листопада першого траншу хабара у сумі 150 тисяч доларів США Кондзелю з її спільниками і затримали детективи НАБУ.

      В Офісі Президента одразу відреагували на цей інцидент. Там наголосили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих", а корупція в Україні має бути викорінена.

      blog_ava
      6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
      сьогодні
      4496
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Офіс Президента Розслідування Новини політики Шахрайство Хабар Корупція Гроші НАБУ Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      сьогодні , 20:01 Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку
      Марина Молька 391
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сьогодні , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 1679
      Гонконг: "Хто не скаче – геть в Пекін!"
      сьогодні , 16:31 Гонконг: "Хто не скаче – геть в Пекін!"
      Борис Немировський 686
      Мені снилося, як відчуваю сцену, – Женя Галич про річну перерву, зміни і плани O.TORVALD
      сьогодні , 16:00 Мені снилося, як відчуваю сцену, – Женя Галич про річну перерву, зміни і плани O.TORVALD
      Ірина Юрковська 482
      Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      сьогодні , 15:35 Хто такий Джокер: що відомо про пранкера і його скандальні листування з нардепами
      Ірина Вихрущ 1586
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук