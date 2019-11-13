Чиновниці ОПУ Кондзелі та її спільникам повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру керівниці одного з Головних департаментів Офісу президента Світлані Кондзелі та її спільникам за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

Підозру оголосили 13 листопада детективи НАБУ за погодження прокурорів САП, передає пресслужба Національного антикорупційного бюро.

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Загалом правоохоронці оголосили про підозри трьом учасникам шахрайської схеми:

Директорці департаменту забезпечення доступу до публічної інформації ОПЦ Світлані Кондзелі,

її спільниці – ексзаступниці міністра культури України,

посереднику.

Імена спільників Кондзелі у НАБУ поки не називають. Проте, за попередньою інформацією, спільницею Кондзелі є Вікторія Ліснича. Вона була заступницею міністра культури Михайла Кулиняка з вересня 2010 по жовтень 2011 року.

Підозрюваним інкримінують шахрайство та підбурювання до надання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави,

– зазначили в НАБУ.

Що відомо про затримання Кондзелі?Чиновниця ОПУ Світлана Кондзеля разом зі спільниками нібито вимагали 300 тисяч доларів за призначення на керівну посаду у НАК "Нафтогаз України".



Після одержання 12 листопада першого траншу хабара у сумі 150 тисяч доларів США Кондзелю з її спільниками і затримали детективи НАБУ.



В Офісі Президента одразу відреагували на цей інцидент. Там наголосили, що для глави держави немає "своїх" і "чужих", а корупція в Україні має бути викорінена.