Замглавы АРМА Павленко назвал возможную причину покушения на него

Замглавы АРМА Владимир Павленко заявил, что связывает нападение на себя с профессиональной деятельностью. Еще 2 июня неизвестные стреляли в чиновника.

Сейчас идет следствие. По словам Павленко, есть много версий. Никаких деталей о них чиновник не раскрыл.

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Связываю с работой,

– подчеркнул Павленко.

Сейчас чиновник находится в больнице. Павленко рассказал, что чувствует себя более-менее нормально, однако вынужден работать дистанционно.

Нападение на Павленко: главное

О нападении на Павленко в Агентстве по розыску и менеджменту активов сообщили 4 июня.

В сообщении пресс-службы говорилось, что неизвестные совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

Павленко госпитализировали. Его состояние оценивали как средней степени тяжести.