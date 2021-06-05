Замглавы АРМА Павленко назвал возможную причину покушения на него

5 июня 2021 , 14:17
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Источник:

"Украинские новости"

Замглавы АРМА Владимир Павленко заявил, что связывает нападение на себя с профессиональной деятельностью. Еще 2 июня неизвестные стреляли в чиновника.

Сейчас идет следствие. По словам Павленко, есть много версий. Никаких деталей о них чиновник не раскрыл.

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Связываю с работой,
– подчеркнул Павленко.

Сейчас чиновник находится в больнице. Павленко рассказал, что чувствует себя более-менее нормально, однако вынужден работать дистанционно.

Нападение на Павленко: главное

  • О нападении на Павленко в Агентстве по розыску и менеджменту активов сообщили 4 июня.
  • В сообщении пресс-службы говорилось, что неизвестные совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.
  • Павленко госпитализировали. Его состояние оценивали как средней степени тяжести.
Обратите внимание! Еще в феврале 2021 в АРМА сообщили о давлении. Тогда руководству ведомства АРМА разбили окна в автомобилях и облили кровью подъезд.
Автор: Мар'яна Бекало