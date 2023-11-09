Спрятал взятку в стакане для кофе: полиция разоблачила чиновника Государственной таможенной службы

Таможенник обещал гражданину Грузии помочь перевезти в Украину незадекларированные средства. Известно, что слова своего чиновник хотел сдержать, однако в последний момент что-то пошло не так.

При получении взятки чиновника задержали правоохранители.

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Нелегальные 40 тысяч долларов США

Следствие установило, что заместитель директора одного из Департаментов Государственной таможенной службы Украины предложил грузину, который планировал приехать в Украину, помочь без пошлинной перевозке 40 тысяч долларов США. За свою услугу чиновник запросил 2 тысячи долларов. Именно с двумя тысячами мужчину и задержали сотрудники полиции.

Таможенника задержали "на горячем" / Фото Офис генпрокурора

Взятка была спрятана в кофейный бумажный стакан: видео Нацполиция

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

5 должностных лиц Винницкой таможни организовали коррупционную схему

САП и НАБУ сообщили о подозрении 5 работникам Волынской таможни, которые "продавали" услуги по ввозу на территорию Украины товаров без уплаты таможенных платежей. Подозрение получили еще 5 служащих таможни, которые помогали скрывать преступление.

Так, известно, что в течение 2018-2019 годов участники коррупционной схемы осуществляли незаконное перемещение через международный пункт пропуска "Ягодин" мобильных телефонов, компьютерной техники, одежды известных производителей и т.п. по значительно меньшей стоимости. А другие работники – составляли поддельные акты

Таким образом, злоумышленники нанесли государству ущерб на сумму более 475 миллионов гривен.

Правоохранители разоблачили злоумышленников в Винницкой таможне / Фото НАБУ